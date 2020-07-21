23 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu
23 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 markete bu hafta neler geliyor? Her hafta market raflarına perşembe günleri yeni ürünler ekleniyor. 23 Temmuz broşürü içerisinde 19 parça seramik kahvaltı seti 99,95 TL, 12 parça çay seti 39,95 TL, 3’lü sahan seti 149,95 TL, döküm kek kalıbı çeşitleri 69,95 TL, taş motoru 129,95 TL, köşeli seyyar ayaklı mangal 49,95 TL, granit tava 45 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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A101 23 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta 65 UL2063DT 65’ smart led TV 4.999 TL, cep telefonu 1.799 TL, KR vello elektrikli scooter 6.499 TL, tost makinesi 199 TL, blender seti 179 TL, yüz temizleme cihazı 34,95 TL, kablosuz erkek bakım cihazı 89,95 TL, taş motoru 129,95 TL, köşeli seyyar ayaklı mangal 49,95 TL’den geliyor. Broşür içerisinde 19 parça seramik kahvaltı seti 99,95 TL, 12 parça çay seti 39,95 TL fiyatı ile bulunuyor.