23 Şubat canlı ve anlık altın fiyatları: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın piyasasında son durum

ONS ALTIN TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR | İntegral Yatırım Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1787 seviyesi yakınlarından geçiyor. 2021'in en kötü haftasını geride bırakan değerli metal yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanıyor. Zayıflayan Dolar Endeksi ons altına güç verirken tahvil faizlerindeki güçlü görünüm ons altının gücünü törpülüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.30 yakınlarında, 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.38 ile pandemiden sonra görülen en yüksek seviyelerde bulunuyor.



Tahvil faizlerinde güçlü görünüm sürdükçe ons altında yükselişlerin sınırlı bir alanda kalması mümkün görünüyor. Ons altın için haftanın en önemli gelişmeleri yarın Powell'ın yapacağı kongre sunumu ve perşembe günü gelecek ABD büyüme verisi olacak.



Bugün ise piyasalarda ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.



Teknik Analiz: Ons altın 1800 seviyesi altında zayıf seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 1760 ile son 7 ayın en düşük seviyesini gören ancak bu bölgede gelen alımlarla toparlayan değerli metalde ana resimde görünüm aşağı olmaya devam ediyor. Ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1800 altında kalındıkça yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 1800 seviyesi güçlü psikolojik direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 1760 seviyesi destek olarak takip ediliyor.



Dirençler: 1800 / 1823 / 1851Destekler: 1760 / 1750 / 1732