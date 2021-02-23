23 Şubat canlı ve anlık altın fiyatları: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın piyasasında son durum
Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatırken bu hafta yükselişle başladı. Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 409 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise, 1813 dolar seviyesinde hareket ediyor. Bu değerlerin ardından yatırım altınlarındaki değerlerde değişti. İşte altın piyasasındaki son durum
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Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 409 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 407.47 lira seviyesini, en yüksek 410.56 lira seviyesini görürken; saat 09.13 itibarıyla yüzde 0.23 oranında yükselişle 409.15 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 668 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 749 liradan satılıyor.
Ons altın gün içerisinde en yüksek 1816 dolar seviyesini, en düşük ise 1806 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.27 oranında yükselişle 1813 dolardan işlem gördü.
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BU GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEBİLİR
Ons altın yeni haftaya hafif alıcılı başladı. Doların bu sabah yatay seyrediyor olması, altının bu hareketini destekliyor. Ancak ana resimde, ABD 10 yıllık tahvil faizindeki artış, altını baskılıyor. Dolayısıyla altında hala 1800$ altında seyirler izleniyor ve toparlanmakta zorlanıyor.
Teşvik paketi beklentileri de altını etkileyen bir başka unsur olarak görülüyor. Bu haftada, pakete dair görüşmeler yakından izlenmeli. Bu haftanın bir diğer gündemi, Fed'in yarı yıl para politikası raporu olacak. Fed Başkanı Powell, yarın Kongre'de ve Çarşamba günü Temsilciler Meclisinde sunumlarını gerçekleştirecek. Sürpriz açıklamalar fiyatlamaları etkileyebilir. Bugün için ons altında 1796 - 1808 – 1822 dolar direnç noktaları, 1772 - 1760 – 1749 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir.
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ONS ALTIN TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR | İntegral Yatırım
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1787 seviyesi yakınlarından geçiyor. 2021'in en kötü haftasını geride bırakan değerli metal yeni haftanın ilk işlem gününde toparlanıyor. Zayıflayan Dolar Endeksi ons altına güç verirken tahvil faizlerindeki güçlü görünüm ons altının gücünü törpülüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.30 yakınlarında, 10 yıllık tahvil faizleri ise 1.38 ile pandemiden sonra görülen en yüksek seviyelerde bulunuyor.
Tahvil faizlerinde güçlü görünüm sürdükçe ons altında yükselişlerin sınırlı bir alanda kalması mümkün görünüyor. Ons altın için haftanın en önemli gelişmeleri yarın Powell'ın yapacağı kongre sunumu ve perşembe günü gelecek ABD büyüme verisi olacak.
Bugün ise piyasalarda ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.
Teknik Analiz: Ons altın 1800 seviyesi altında zayıf seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 1760 ile son 7 ayın en düşük seviyesini gören ancak bu bölgede gelen alımlarla toparlayan değerli metalde ana resimde görünüm aşağı olmaya devam ediyor. Ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1800 altında kalındıkça yükselişlerin sınırlı kalmasını bekliyoruz. 1800 seviyesi güçlü psikolojik direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 1760 seviyesi destek olarak takip ediliyor.
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1795 üzerinde tutunması 1811 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1785 ilk deste olacaktır. Bu seviyenin kırılması durumunda 1764 noktasına doğru geri çekilme olabilir.
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Burak TAŞÇI | Hurriyet.com.tr
Koronavirüs pandemisi, ABD seçimleri, küresel ekonomik durgunluk altın fiyatlarında fırtınalar estirmişti. Ancak aşının bulunması, ABD seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte ve dolardaki düşüşün de etkisiyle gram altın kaybettirmeye başladı.Koronavirüs pandemisiyle birlikte altına olan talepte patlama yaşanmıştı. Aşırı volatil seyreden altın fiyatları kısa sürede rekor üstüne rekor kırmış ve piyasalarda altın dalgası hakim olmuştu. Altının onsu tarihi yüksek seviyelere çıkarken gram altın da dolardaki yükselişin etkisiyle primlenme her geçen gün artmıştı. Yaklaşık son 4 ayda ise altın fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Kayıplar yüzde 25 seviyesini aşmaya başladı.
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NELER OLDU?
2018 yılı sonlarına doğru 1200 dolar seviyelerinden yükselişe geçen ons altın takvimler 7 Ağustos 2021 tarihini gösterdiğinde 2075 dolar ile tarihi yüksek seviyesini görmüştü. Pandeminin etkisiyle küresel bazda kapanan ekonomiler nedeniyle durgunluğa girilmesi yatırımları altına yöneltmişti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle altına olan ilginin devam etmesi beklenirken aşının bulunmasıyla birlikte altının popülerliği düşmeye başladı. 7 Ağustos 2020 tarihinden sonra yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Çok nadir de olsa küçük yukarı yönlü hareketler denenmek istense de altın 2000 dolar seviyesine güçlü yükseliş gerçekleştiremedi.
Tüm bunların yanında ABD’deki seçimlerin tamamlanması ve sancılı geçen devir-teslim süreci de altın üzerinde baskı yaratmaya devam etti. Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması da altın fiyatları üzerinde pek etkili olmadı.
ONS TOPARLANSA DA DOLAR GERİLEDİ
Dolar kuru geçtiğimiz Kasım ayında 8.58 lira seviyesine kadar yükselmiş ve tarihi zirveyi görmüştü. Sonrasında ise kademeli olarak düşüşe geçti ve günümüzde 7 lira sınırında işlem görüyor. Ons altında güçlenme olsa da dolar kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını aşağı çekmeye başladı.
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GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI
Kasım ayı başlarında 540.6 lira ile rekor üstüne rekor kıran gram altında bu tarihten sonra grafik düşüş eğilimi göstermeye başladı. Hem ons altındaki değer kaybı, hem dolar kurundaki gerileme hem de koronavirüse ilişkin olarak aşının bulunması gram altında güç düşüşü meydana getirdi. Yaklaşık 4 ayda gram altındaki kayıp yüzde 25’e yaklaştı.
RÜZGAR TERSE Mİ DÖNÜYOR?
Son iki günde 11 lira civarında artış gören gram altın yeniden 400 lira seviyesine dönüş yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü 400 lira seviyesinden kapanış yapan altın bugün 410.8 lira seviyesine kadar yükseldi. Son 3 günde altın yüzde 2.7 seviyesinden kazandırmış oldu.