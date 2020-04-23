Fotoğraflar: Instagram
23 Nisan’ın minik ünlüleri… Onları tanıdınız mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili birçok ünlü isim paylaşımda bulundu. Bazıları ise sosyal medya hesaplarında çocukluk fotoğraflarına yer verdi, ortaya bu sevimli kareler çıktı.
Gupse Özay
Her sene 23 Nisan vesilesiyle bir adet çocukluk fotoğrafımı koyuyorum. Bu fotoğrafta da kulağıma taktığım kır çiçekleri hoşuma gitti. Sadece çocuklara ait bir bayram olması ne kadar güzel. Hem de bu sene yüzüncü yılı. Ben de kendimden yola çıkarak bütün çocukların gözleri, yüzleri, elleri her şeyleri hep gülsün istiyorum. Danslar eden, resim yapan, müzik dinleyen, doğayı seven, kendini devamlı geliştiren, üreten, hiçbir şeyden korkmayan, cesur çocuklar olsun istiyorum. Anne babaları bu salgın sürecinde evde işleri paylaşsın istiyorum, babalarını evde yemek yaparken görsünler istiyorum, doğanın ne kadar önemli olduğunu, hayvanları sevmeyi çok sevmelerini istiyorum. Ve yine yeniden ve bütün enerjimle yaşasın 23 Nisan diyorum! Not; fotoğraflar dijital dünyada kayboluyor hep, vallahi anne babalar üşenmeyip bastırın bak bu fotoğraf mesela annemlerde. Ekrandan çektim. Gıcık oluyorum teknolojiye bazen.
Alper Kul
"Sol ön sırada, Kamile’nin yanındaki kara çocuk benim. Arkamda Serdar Pazı. Sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Dilim damağım kurumuş. İlk defa kalabalık önünde bir şiir okuyacağım. Kafamda döndürüp duruyorum cümleleri. Çok heyecanlanmıştım. Hala heyecanlanırım. Bugün Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bir gün. Dünyada çocuklara ithaf edilen tek bayram. İçindeki çocuğu yaşatan herkesin, ama öncelikle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
Müge Boz
Çocukken, minicik de olsa ellerim sıkı sıkı tutardım bayrağımızı 23 Nisan kutlamalarında, düşmesine izin vermezdim asla. Dikkatle dinlerdim okunan her şiiri… Koroda şarkı söyler, bando takımına ya da dans grubuna katılırdım mutlaka her sene. Duygulanırdım, gözlerim dolardı her seferinde. Küçücük olsam da anlardım yaşananları ve bugünün bizim için önemini.Daha doğmadan Atatürk sevgisiyle doluydu kalbim. Aileden aktarılan bir sevgi bu. Ta o zamanlardan izindeyiz demiştik bir kere, sevmiştik yürekten, bağlıydık ilkelerine. Yıllar geçti değişmedi bu sevgi, hatta daha da anlam kazandı. Bayramlarda akan gözyaşları biraz daha arttı sadece. Bu bayram evde olsak da sana sevgimizi ulaştıracağız Ata’m. Senin tüm zorluklar karşısında bize ülkemize ışığı ve özgürlüğü ulaştırdığın gibi.
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