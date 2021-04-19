23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan resmi tatil mi?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çok az bir süre kala merakla araştırılmaya başlandı. Her yıl çocukların katılımı ile büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan, bu yıl, pandemi koşullarının etkisiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenip etkilenmeyeceği ile gündemde yer alıyor. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, 23 Nisan'da resmi tatil var mı sorusuna yönelik bazı bilgiler
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Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı ile ramazan ayının ilk iki haftasını kapsayan sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere bazı kısıtlamalara dahil olan 81 ilde, 23 Nisan'ın bu yasağa dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, resmi tatil olan 23 Nisan'da yasak olacak mı? İşte, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı hakkında bazı bilgiler
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23 NİSAN'DA YASAK VAR MI?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.
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Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Hükümet, yeni alınan korona önlemlerinin sonuçlarını iki haftalık ve bir aylık periyotlarla izleyecek. Vaka sayılarının iki haftada yüzde 50’ye yakın gerilemesi bekleniyor. Daha sert önlemlere ağır hasta sayısına göre karar verilecek. Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni önlemler gündeme gelecek.
Kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.