23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Son günlerde sosyal medyada konuşulan 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağı iddiaları Erdoğan'ın açıklamasının ardından yanıt buldu. Peki, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?
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Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı hakkında kafalardaki soru işaretini giderdi. 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile ilgili konu netleşti. İşte, '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?' ve 'Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?' sorularının yanıtı...
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dördüncü kez yapılan dijital kabine toplantısında; 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisini karara bağlandı.
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Erdoğan'ın açıklamasına göre; 23-27 Nisan 2020 tarihleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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Erdoğan konuşmasında, sokağa çıkma yasağına ilişkin diğer detayların İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.
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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.