23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı hakkında kafalardaki soru işaretini giderdi. 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile ilgili konu netleşti. İşte, '23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?' ve 'Sokağa çıkma yasağı 4 gün olacak mı?' sorularının yanıtı...