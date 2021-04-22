23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan neden kutlanır? İşte ayrıntılar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizde coşkuyla kutlanacak. Geçmişte çocukların, velilerin ve öğretmenlerin büyük bir çaba ve heyecanla hazırlandığı bu gün, bu sene koronavirüs salgını gölgesinde geçecek. Peki, 23 Nisan'da ne oldu? 23 Nisan neden kutlanır?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemizde birçok çocuk tarafından aynı heyecanla karşılanacak. Bazı vatandaşlar da bu özel gününün anlam ve önemini tam kavramak açısından araştırmalarına hız verdi. İşte, 23 Nisan hakkında bazı bilgiler...
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ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?
23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün Dünya çocukları birlikte kutlarlar.
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Egemenlik yönetme yetkisidir. Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde egemenlik padişaha aitti.Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı. Savaş dört yıl sürdü. Osmanlı İmparatorluğu'nun de saflarına katılmış olduğu İttifak Devletleri savaşta yenildi. Savaş kurallarına göre Osmanlı İmparatorluğu da yenilmiş sayıldı. Bütün ülke İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı.
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Mustafa Kemal Paşa Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için İstanbul'dan Samsun'a 19 Mayıs 1919 günü geldi. Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum'a ve Sivas'a gitti. Sivas ve Erzurum'da kongreler topladı. Mustafa Kemal Paşa egemenliğin ulusta olduğuna inanıyordu. Bu inançla "Ulusu yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir." ilkesini öne sürdü. Yurdun dört bir yanından seçilip gelen temsilciler - günümüzün milletvekilleri - Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplandılar.