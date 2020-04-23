23 Nisan'da EFT yapılır mı? Bugün EFT yapılıyor mu?
EFT yaparak para transfer işlemini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 23 Nisan'da EFT yapılır mı sorusu ile internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alan 23 Nisan'da EFT yapılıyor mu sorusu, bugün büyük önem arz ediyor. Peki, yapılan resmi açıklamalara göre 23 Nisan'da EFT yapılabiliyor mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
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23 Nisan'da EFT olur mu sorusu, bugünün resmi tatil olması dolayısıyla birçok vatandaşın merak ettiği konu olmaya başladı. Bankaların kapalı olması dolayısıyla 23 Nisan'da EFT yapılması halinde paranın hesaba geçip geçmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, 23 Nisan'da EFT yapılır mı? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
23 NİSAN'DA EFT YAPILIR MI? EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.
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EFT NEDİR?
TCMB'den alınan bilgilere göre EFT;
"TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır.
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EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Bu nedenle 7 Aralık 2012 tarihinde işlevsel bir ayrıma gidilerek, EFT sistemininmüşteriler arası TL aktarım sistemi ve bankalararası TL aktarım sistemi olmak üzere 2 bileşene ayrılması sağlanmıştır.
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Müşteriler arası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ve kredi kartı ödemeleri gibi bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalararası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda her iki bileşen de TCMB tarafından oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir. Alacaklandırma esasına göre çalışan EFT sisteminde ödemeler bekletilmeden alıcılarına iletilmekte ve gün sonunda, gerçekleşmeyen emirler iptal edilmektedir."