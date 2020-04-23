23 Nisan'da EFT yapılır mı? Bugün EFT yapılıyor mu?

23 Nisan'da EFT olur mu sorusu, bugünün resmi tatil olması dolayısıyla birçok vatandaşın merak ettiği konu olmaya başladı. Bankaların kapalı olması dolayısıyla 23 Nisan'da EFT yapılması halinde paranın hesaba geçip geçmeyeceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, 23 Nisan'da EFT yapılır mı? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler



23 NİSAN'DA EFT YAPILIR MI? EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?



Türkiye'de E.F.T. sistemi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (T.C.M.B). tarafınca işletilmekte olan bir sistem olup, sistem çerçevesi T.C. Bankalar Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Gün içi işlemler 08.30 - 17.30 arasında gerçekleştirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. Dolayısıyla bayram tatili olması, EFT işlemlerinin hesaba geçmesine mani olacaktır.