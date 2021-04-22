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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 09:35 | 

23 Nisan’da eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri

23 Nisan’da eczanelerin açık olup olmadığı gündemde yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 22 Nisan akşam saat 19:00’da başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek. Peki, 23 Nisan’da eczaneler açık mı?

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Resmi tatil olan bu günün de hafta sonu yasağı ile birleştirileceğinin açıklanmasının ardından gözler eczane çalışma saatlerine çevrildi. 23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak. İşte detaylar

223 NİSAN’DA ECZANELER AÇIK MI

23 NİSAN’DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.

3ANKARA VE KIRIKKALE’DE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

ANKARA VE KIRIKKALE’DE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 81 ilin valiliğine "kısmi kapanma" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Ülke genelinde uygulanmaya başlanan iki haftalık kısmi kapanmada, Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatleri hafta içi 08.30-18.00 ve cumartesi 09.30-17.00 olarak düzenlendi.

4HAFTA SONU GENELGESİNDE AÇIKLANAN MUAF OLAN KİŞİLER

HAFTA SONU GENELGESİNDE AÇIKLANAN MUAF OLAN KİŞİLER

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar da bulunuyor.

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