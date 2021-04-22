23 Nisan’da eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Resmi tatil olan bu günün de hafta sonu yasağı ile birleştirileceğinin açıklanmasının ardından gözler eczane çalışma saatlerine çevrildi. 23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak. İşte detaylar