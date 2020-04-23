23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri - En güzel 2 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri

Evlerde coşkuyla kutlanmaya başlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan şiirleri ile anlam buluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu özel günde 23 Nisan şiirleri kısa 2 kıta, 4 kıta ve 1 kıtalık seçenekleri ile ön plana çıkıyor. İşte, etkinliklerde kullanabileceğiniz birbirinden güzel ve özel 23 Nisan şiirleri için en güzel ve anlamlı seçenekler derlemesi...



Bugünün anlam ve önemini hissettirecek olan birbirinden anlamlı 23 Nisan şiirleri kısa ve en anlamlı seçenekleri ile günün en önemli kriteri olacak. İlkokul ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere okul öncesi etkinliklerde de kullanılacak olan 23 Nisan şiirler kısa ve uzun seçenekleri ile ön planda olacak. İşte, bu yıl evlerde kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerin en büyük etkinliği olacak olan 2 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri derlemesi



23 NİSAN ŞİİRLERİ KISA-UZUN 2 VE 4 KITALIK SEÇENEKLER



Bugün erken saatlerde 23 Nisan şiirleri ile kutlanan olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri ile değer kazanacak. Önceki yıllara nazaran bu yıl evlerde okunacak olan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekler ile tercih sebebi olacak. Online etkinliklerde hep bir ağızdan okunacak olan 23 Nisan şiiri, bugün başlayan etkinliklerde en güzel alternatiflerle değerlendirilecek. İşte, 23 Nisan şiirleri arasından seçebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı alternatifler



100. yılı kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan şiirleri ile bir kez daha anlam kazanacak. Müsamerelerin salgın nedeniyle gerçekleşemeyeceği bu yıl, 2 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri kısa ile uzun seçenekleri ile ilkokul, ortakokul öğrencilerinin etkinliklerinde yer bulacak. Evlerde kutlanılacak olan etkinliklerde 23 Nisan şiirleri kısa alternatiflerle dillendirilip kayda alınacak. Bu kayıtlar, öğrenciler tarafından sosyal medyada ya da çeşitli mecralarda yayınlanacak.



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü



Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi



Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti



İ. Hakkı SUNAT



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