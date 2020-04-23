23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri - En güzel 2 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurdumuzda kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmeye devam ediyor. 23 Nisan'a özel şiirler de araştırılmaya başlandı. Bu özel günde birçok öğrenci, şairlerimizi iki ve dört kıtalık şiirleri başta olmak üzere 23 Nisan şiirlerini sorguluyor. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Evlerde coşkuyla kutlanmaya başlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan şiirleri ile anlam buluyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu özel günde 23 Nisan şiirleri kısa 2 kıta, 4 kıta ve 1 kıtalık seçenekleri ile ön plana çıkıyor. İşte, etkinliklerde kullanabileceğiniz birbirinden güzel ve özel 23 Nisan şiirleri için en güzel ve anlamlı seçenekler derlemesi...
Bugünün anlam ve önemini hissettirecek olan birbirinden anlamlı 23 Nisan şiirleri kısa ve en anlamlı seçenekleri ile günün en önemli kriteri olacak. İlkokul ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere okul öncesi etkinliklerde de kullanılacak olan 23 Nisan şiirler kısa ve uzun seçenekleri ile ön planda olacak. İşte, bu yıl evlerde kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerin en büyük etkinliği olacak olan 2 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri derlemesi
23 NİSAN ŞİİRLERİ KISA-UZUN 2 VE 4 KITALIK SEÇENEKLER
Bugün erken saatlerde 23 Nisan şiirleri ile kutlanan olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, uzun ve kısa 23 Nisan şiirleri ile değer kazanacak. Önceki yıllara nazaran bu yıl evlerde okunacak olan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekler ile tercih sebebi olacak. Online etkinliklerde hep bir ağızdan okunacak olan 23 Nisan şiiri, bugün başlayan etkinliklerde en güzel alternatiflerle değerlendirilecek. İşte, 23 Nisan şiirleri arasından seçebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı alternatifler
100. yılı kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan şiirleri ile bir kez daha anlam kazanacak. Müsamerelerin salgın nedeniyle gerçekleşemeyeceği bu yıl, 2 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri kısa ile uzun seçenekleri ile ilkokul, ortakokul öğrencilerinin etkinliklerinde yer bulacak. Evlerde kutlanılacak olan etkinliklerde 23 Nisan şiirleri kısa alternatiflerle dillendirilip kayda alınacak. Bu kayıtlar, öğrenciler tarafından sosyal medyada ya da çeşitli mecralarda yayınlanacak.
23 NİSAN GÜNÜ Bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar, Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide Duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân Yeni bir Türk devleti Bundan, 23 Nisan Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
Devamı için lütfen diğer sayfaya geçiniz...
2
23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü, Bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel. Bugün sokaklar güzel... Elimizden tutan her el Daha sağlam Daha mavi gökyüzü; Bayraklar daha yakın. Bakın: geçiyor yarının büyükleri; Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI
3
ÇOCUKLARIN DİLEĞİ Çocuklar şarkı söylerken Kanatlanır gökyüzüne Melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken Sarı saçlı, mavi gözlü Bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken Bulut olur, Gökkuşağı olur Deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda Pırıl pırıl saydam kanatlı Kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda Dillerinde, gözlerinde Yüreklerinde yalnızca Bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk Teşekkürler Atatürk
M. Macit TAŞ
4
23 NİSAN ŞİİRİ-2 Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel, Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı. Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel, Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.
Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi, Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı. Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi, Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.
Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü. Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık. Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü, Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.
Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz, İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var. Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az, Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.
Hep elele vererek bu sevinci yayalım, Kalmamalı en ufak bir tasamız, Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım, Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.
Ferit Rakıp TUNGOR
5
ÇOCUK BAYRAMI
Arkadaşlar, sevinelim, Hep gülelim, eğlenelim;
Sıkılmasın hiç canımız; Çünkü bugün bayramımız...
Oyun, alay, dernek düğün, Hepsi bizim işte bugün...
Çocuklara hor bakmayın; İncitmeyin, esirgeyin...
Ana yurdun oğlu, kızı, Umut veren şen yıldızı.
Yarınları parlatacak; Şenlenecek her bir ocak...
Korunacak cumhuriyet, Yükselecek bu memleket...
Ekrem ŞENOZAN
6
23 NİSAN BİR ARMAĞAN
Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu, Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan, Yoksa, tutsak olurduk sen inan. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan.
Saip EGÜZ
7
GELDİ 23 NİSAN
Dün sabah anneciğim Öperek, dedi: Uyan Bugün senin bayramın, Kalk, bak süslendi her yan. Baktım her taraf süslü, Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden Dedi: 23 Nisan.
Temel bayrammış, inan Kutlu olsun kardeşim Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp ARKIN
8
BİZİM BAYRAMIMIZ Bu gelen bizim bayram Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim En şerefli günümüz!
Al bayrağı açalım, Gel gidelim törene. Bin teşekkür, bizlere Bugünleri verene...
Bizim için harcanan Boşa gitmez bu emek, Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek...
İsmail Hakkı SUNAT
9
23 NİSAN Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi: Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için Günlerce,haftalarca çalıştı için için.
İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.
Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir. (Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)
Ey gün yüzlü çocuklar! ( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.") Hayatta durak yoktur;daima ileri! Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.
Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız. (Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.) Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız. Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.
Uluğ TURANLIOĞLU
10
DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI Kiminin saçı siyah, Kiminin saçı sarı... Ankara'da buluştu, Dünyanın çocukları.
Her Yirmi Üç Nisan'da Tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini, Açıklamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada Ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiç birinin Çocuk Bayramı yoktur.
Dünyanın çocukları Yurdumuza koşuyor, Her Yirmi Üç Nisan'da Cıvıldaşıp coşuyor.
Türkiye konuklarla, Kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı Herkese mutlu olsun!