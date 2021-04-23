23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Pandemi nedeniyle birçok yerde çevrim içi kutlandı. Sosyla mesafe kurallarına uyularak yapılan bazı kutlamalar ise renkli karelerin ortaya çıkmasına sebep oldu. İşte bazı illerden sosyal mesafeli, maskeli 23 Nisan kutlamaları:
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İstanbul'daki 101 okulda TBMM'nin açılışının 101'inci yılı anısına kırmızı beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.
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Salgın tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan İstanbullu çocuklar, bu 23 Nisan'ı evlerinde geçirdi. Çocuklar, odalarını ve balkonlarını Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla süsledi.
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23 Nisan kutlamaları kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi öğrenci kulüpleri, anaokulu öğrencilerine çamaşır makinesi yaptırdı ve mühendisliği sevdirmek için atölyeler düzenledi.
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Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla masal kahramanları ve palyaço kostümleri giyerek tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.
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Sivas’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan yazıları, bayrak ve balonlarla donatılan 3 kamyonun üzerinde Nasreddin Hoca, Keloğlan, Hacivat ve Karagöz kostümlü kişiler yer aldı.
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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği 23 Nisan programı, pandemi kurallarına göre yapıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk bırakırken, törene katılan öğrenciler sosyal mesafe kuralına dikkat etti.
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Burdur’da 23 Nisan kutlamaları kapsamında konvoyda motosikletli polis ve jandarma timleri ile ekip otoları yer aldı. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan araç konvoyu, kentin ana caddelerini marşlar eşliğinde gezdi.
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, memur Yasemin Seyhun Kaymaz ve tiyatro organizatörü Sema Tiray, palyaço kostümü giyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara 1000 top dağıttı.
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İnegöl’de üzerindeki maskotlar ve bayram şarkılarıyla gezen çocuk şenliği otobüsü, evlerinin cam ve balkonlarında 23 Nisan’ı kutlayan çocuklara bayram coşkusunu yaşattı.
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Yalova'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocuklar için 'Müzik Kutusu´ isimli müzikli tiyatro oyunu Yalova Belediyesi´nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı, bayraklarla süslenen nostaljik otobüs de yollara çıktı.
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Ankara Sevgi Evleri Sitesi'nde koruma ve bakıma muhtaç çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri programla kutladı. 23 Nisan ile ilgili şiirlerin okunduğu etkinlikte, Sevgi Evleri Sitesi korosunca çocuk şarkıları söylendi. Cimnastik ve halk oyunu gösterilerinin ardından program sona erdi. Etkinlikte Afganistan, Özbekistan, Somali, Irak ve Suriye'den sığınmacı olarak gelen ve sevgi evlerinde kalan çocukların da yer aldığı 50 çocuk katıldı. Türkiye'ye 4 yıl önce Somali'den gelen 10 yaşındaki Hatice koroyla şarkılar söylerken Afganistan'dan 5 yıl önce gelen 10 yaşındaki Seccad da şiir okudu.
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Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerine bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı. Yerli ve yabancı turistlerin, manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, yapılan hazırlıkların ardından Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nden peş peşe gökyüzüne yükseldi.