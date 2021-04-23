23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı

Ankara Sevgi Evleri Sitesi'nde koruma ve bakıma muhtaç çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenledikleri programla kutladı. 23 Nisan ile ilgili şiirlerin okunduğu etkinlikte, Sevgi Evleri Sitesi korosunca çocuk şarkıları söylendi. Cimnastik ve halk oyunu gösterilerinin ardından program sona erdi. Etkinlikte Afganistan, Özbekistan, Somali, Irak ve Suriye'den sığınmacı olarak gelen ve sevgi evlerinde kalan çocukların da yer aldığı 50 çocuk katıldı. Türkiye'ye 4 yıl önce Somali'den gelen 10 yaşındaki Hatice koroyla şarkılar söylerken Afganistan'dan 5 yıl önce gelen 10 yaşındaki Seccad da şiir okudu.