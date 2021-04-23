Kutlama mesajları: 23 Nisan sözleri resimli Atatürk görselleri...23 Nisan kutlama mesajları kısa ve anlamlı
23 Nisan kutlama mesajları gün boyunca gündemde yer almaya devam ediyor. 23 Nisan mesajları ve sözleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında günün anlamını ve önemini vurgulamak isteyen kişilerin gündemindeki hususlar arasında yer alıyor. Bu yıl pandemi koşulları dolayısıyla evlerde buruk bir şekilde geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkusunu sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Bu kapsamda pek çok kişi, sosyal medya üzerinden 23 Nisan mesajları ve sözleri aracılığıyla paylaşımlar gerçekleştiriyor. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden anlamlı Atatürk 23 Nisan sözleri ve kısa, uzun 23 Nisan mesajları
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23 Nisan Atatürk mesajları ve sözleri bu yıl da araştırılan hususlar arasında yer alıyor. 23 Nisan mesajları resimli 2021 yılına has seçeneklerle değer buluyor. En anlamlı 23 Nisan mesajları ve sözleri çerçevesinde sosyal medya ve özel mesajlarla gönderiler paylaşılabilecek. 23 Nisan mesajları Atatürk sözleri ile de öne çıkacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan mesajları ile anlam kazanacak. İşte, her sosyal ortamda kolayca paylaşabileceğiniz Resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri için bol seçenekler
RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI VE ATATÜRK SÖZLERİ
23 Nisan mesajları 2021 yılına özel resimli görseller ile kutlamalara mana katacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl evlerde kutlama yapacak olan yüz binlerce kişi, 23 Nisan mesajları ve sözleri ile bugünün anlamına vurgu yapacak. Atatürk'ün sözleri, resimli mesajlar, kısa ve uzun 23 Nisan mesajları, günün anlam ve önemini vurgulayacak.
TBMM’nin 101'inci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.
101 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.
Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.
Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.
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“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz..." #MustafaKemalAtatürk
Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da.. Tüm çocuklara, çocuk kalanlara #23Nisan kutlu olsun
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Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin #23Nisan
Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevinçlerimiz; çocuklar... #23Nisan hadi balonlar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. #23Nisan
"Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." Mustafa Kemal Atatürk.
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Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 101. yıldönümünü ve Cumhuriyetimizin kurulması yolunda hayatlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını şükran ve minnet duygularımla anıyorum.
Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum.
Birinci meclisin ve milli mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yad ederek, tüm çocukların savaştan, çatışmadan ve kavgadan uzak, huzurlu bir hayata geçirmeleri temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.
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Bu anlamlı günün ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu mecliste görev yapan milletvekillerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekilleri ile şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.
Tüm dünya çocukları ile birlikte yarınlarımızın umudu evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.
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Sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder... #23nisan
"Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız." 23NisanKutluOlsun
“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”
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23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ Mustafa Kemal Atatürk.
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”Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.” diye belirtir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.
İçindeki çocuğu öldürmeyenlerin ve bütün çocukların #23Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.