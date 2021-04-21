23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman açıklanacak? Cuma günü kısıtlama olacak mı?
Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Cuma günü öğretmen ve öğrenciler dışında pek çok vatandaşı da yakından ilgilendiriyor. Önceki yıl vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 3 gün boyunca sokağa çıkma yasağı bazı iller için uygulanmıştı. Bu yıl 23 Nisan sokağa çıkma yasağı kararı alınması halinde kapsamın Türkiye genelinde olacağı öngörülüyor. Peki, 23 Nisan'da yasak var mı ve sokağa çıkma yasağı hakkında son durum nedir? İşte, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
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23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı sorusu 2021 yılında bu uygulamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak eden kişilerin zihnindeki soru işareti oluyor. Geçtiğimiz yıl uygulanan 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kapsamında 31 il yasak kapsamında değerlendirilmişti. Bu yıl vaka sayılarının üst safhada olması dolayısıyla 23 Nisan yasağı duyurusunun, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm illeri kapsayacak düzeyde olması öngörülüyor. İşte, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ne zaman açıklanacak sorusuna yönelik önemli detaylar
23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
23 Nisan sokağa çıkma yasağı olarak açıklanması halinde cumartesi ve pazar günüyle birlikte toplam 3 günlük yasak dönemine girecek olan vatandaşlar, 80 saatten fazla sokağa çıkma yasağına tabi tutulmuş olacak. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısında vurgu yaptığı hususlar ve 23 Nisan yasak var mı sorusu hakkında önemli detaylar;
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23 NİSAN'DA YASAK VAR MI?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.
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Hürriyet Gazetesi'nden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Cuma gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için Türkiye genelinde hafta sonunu da içine alan üç günlük sokağa çıkma yasağının uygulanabileceği iddiası konuşuluyor. Kulislerde henüz böyle bir durumun olmadığı ancak Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı’nın ek bir genelgesiyle bu yönde sürpriz bir kararın da alınabileceği ifade ediliyor.
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Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Hükümet, yeni alınan korona önlemlerinin sonuçlarını iki haftalık ve bir aylık periyotlarla izleyecek. Vaka sayılarının iki haftada yüzde 50’ye yakın gerilemesi bekleniyor. Daha sert önlemlere ağır hasta sayısına göre karar verilecek. Ağır hasta sayısı 5 bine ulaşırsa yeni önlemler gündeme gelecek.
Kısıtlamalar sonucunda vaka sayısının iki haftada yüzde 50 gerilemesi, 30 günde ise 20 binin altına inmesi bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, vaka sayısını kontrol etmek için uygulamaya konulan yeni kararlar, bazı bilim kurulu üyeleri ve uzmanlar tarafından yetersiz bulunuyor. Önlemlerin takibi ve denetimi de sonuç alınması için büyük önem taşıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, kararların sonuçları birden fazla açıdan izlenecek. İlk etapta, olumlu sonuçların ilk 10 günde görülmesi bekleniyor. Ancak asıl verilerin ikinci haftadan sonra ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gerilemenin beklendiği kadar olup olmadığı izlenecek.
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23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. 23 Nisan tarihinde mesai yapan kişiler ek mesai ücreti alabilecek.
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Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan şunları söylemişti;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
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Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.