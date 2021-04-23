Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman bitiyor? 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri

MARKETLER 10.00-17.00 ARASI AÇIK OLACAK Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.



TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şu esaslara göre kutlanacak:



