Son dakika haberi... 23 Nisan sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu! İşte, 3 gün yasağın detayları

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağının olup olmadığı gündemde yer alan konular arasında bulunuyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre, cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Buna göre sokağa çıkma yasağı 23, 24, 25 Nisan'ı da kapsayacak. Peki, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylar



23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile belli oldu. Bakanlıktan yayımlanan genelge içerisinde yayımlanan bilgilere göre, cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00da başlayacak. Buna göre kısıtlama hafta sonu 3 gün sürecek.