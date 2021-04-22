Son dakika haberi... 23 Nisan sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyuruldu! İşte, 3 gün yasağın detayları
23 Nisan sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan sabah saat 05.00'a kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge dahilinde 3 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı kapsamında bazı vatandaşlar ve işletmeler muaf olacak. Kimlerin muaf olacağına dair detayları paylaşan İçişleri Bakanlığı 23 Nisan sokağa çıkma yasağı hakkında detayları erişime açtı. 23 Nisan'da gerçekleşecek olan protokolun ise belirli sayıda katılımla gerçekleşebileceği, kutlamaların da aynı ölçüde kontrollü bir şekilde tamamlanacağı bakanlığın paylaştığı genelge ile detaylandırıldı. İşte, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağının olup olmadığı gündemde yer alan konular arasında bulunuyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Bakanlıktan yayımlanan genelgeye göre, cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Buna göre sokağa çıkma yasağı 23, 24, 25 Nisan'ı da kapsayacak. Peki, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylar
23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile belli oldu. Bakanlıktan yayımlanan genelge içerisinde yayımlanan bilgilere göre, cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00da başlayacak. Buna göre kısıtlama hafta sonu 3 gün sürecek.
2
23 NİSAN'DA YASAK VAR MI?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak”
Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.
Daha önce genelge ile belirtilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” aynen geçerli olacak.
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.
3
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.
- Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.
- Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.
4
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.
5
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. 23 Nisan tarihinde mesai yapan kişiler ek mesai ücreti alabilecek.
6
Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan şunları söylemişti;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.
7
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
8
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.