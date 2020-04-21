23 Nisan şiirleri kısa uzun 2 kıta en güzel ifadeler! İlkokul ortaokul tüm sınıflar için 23 Nisan şiirleri

Okul öncesi, ortaokul ve ilkokul çeşitli etkinlerinde yer bulacak olan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekler ile araştırılıyor. Ortaokul öğrencileri 23 Nisan şiirleri aracılığıyla 2 kıtalık ve 4 kıtalık, ilkokul öğrencileri ise 1 ve 2 kıtalık 23 Nisan şiirleri konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, tüm sınıflarda kullanılabilecek olan kısa, anlamlı ve etkileyici 23 Nisan şiirleri seçenekleri



UZUN VE KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ İÇİN EN GÜZEL ALTERNATİFLER



İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından bilhassa daha fazla araştırılan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekleri ile değerlendirilmek isteniyor. 1 ve 2 kıtalık en güzel 23 Nisan şiirleri seçenekleri ilkokul öğrencileri tarafından değerlendirilmek istenirken, 3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri ortaokul öğrencileri tarafından tercih edilmek isteniyor. İşte, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı 23 Nisan şiirleri için 1-2 ve 3-4 kıtalık seçenekler



23 Nisan şiirleri arasında pek çok seçenek yer alıyor.



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü



Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi



Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti



İ. Hakkı SUNAT



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