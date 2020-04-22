23 Nisan şiirleri kısa 4 kıta ve 2 kıta en güzel alternatif! Ortaokul ilkokul seviyesi 23 Nisan şiirleri
100. yılı kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan şiirleri ile bir kez daha anlam kazanacak. Müsamerelerin salgın nedeniyle gerçekleşemeyeceği bu yıl, 2 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri kısa ile uzun seçenekleri ile ilkokul, ortakokul öğrencilerinin etkinliklerinde yer bulacak. Evlerde kutlanılacak olan etkinliklerde 23 Nisan şiirleri kısa alternatiflerle dillendirilip kayda alınacak. Bu kayıtlar, öğrenciler tarafından sosyal medyada ya da çeşitli mecralarda yayınlanacak. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri için 2 kıta, 4 kıta ve 1 kıtalık alternatifler
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Artık sayılı gün kalan etkinlikler için 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun alternatifler ile değerlendiriliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en önemli etkinliği olan 23 Nisan Şiirleri, bu yıl da ilkokul, ortaokul etkinliklerinde büyük bir coşkuyla okunacak. Her ne kadar 23 Nisan şiirleri evden kamera karşısında okunacak olsa da coşkusunu yitirmeyecek. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel 23 Nisan şiirleri için kısa uzun 2 kıta ve 4 kıtalık alternatifler
2 KITA VE 4 KITA 23 NİSAN ŞİİRLERİ UZUN VE KISA ALTERNATİFLER
Okul öncesi, ortaokul ve ilkokul çeşitli etkinlerinde yer bulacak olan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekler ile araştırılıyor. Ortaokul öğrencileri 23 Nisan şiirleri aracılığıyla 2 kıtalık ve 4 kıtalık, ilkokul öğrencileri ise 1 ve 2 kıtalık 23 Nisan şiirleri konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor.
İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından bilhassa daha fazla araştırılan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekleri ile değerlendirilmek isteniyor.
23 NİSAN GÜNÜ Bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar, Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide Duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân Yeni bir Türk devleti Bundan, 23 Nisan Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
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23 NİSAN ŞİİRİ-2 Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel, Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı. Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel, Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.
Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi, Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı. Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi, Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.
Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü. Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık. Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü, Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.
Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz, İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var. Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az, Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.
Hep elele vererek bu sevinci yayalım, Kalmamalı en ufak bir tasamız, Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım, Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.
Ferit Rakıp TUNGOR
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ÇOCUK BAYRAMI
Arkadaşlar, sevinelim, Hep gülelim, eğlenelim;
Sıkılmasın hiç canımız; Çünkü bugün bayramımız...
Oyun, alay, dernek düğün, Hepsi bizim işte bugün...
Çocuklara hor bakmayın; İncitmeyin, esirgeyin...
Ana yurdun oğlu, kızı, Umut veren şen yıldızı.
Yarınları parlatacak; Şenlenecek her bir ocak...
Korunacak cumhuriyet, Yükselecek bu memleket...
Ekrem ŞENOZAN
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23 NİSAN BİR ARMAĞAN
Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan.
İşte, bugün bir meclis kuruldu, Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan.
Bugün, Atatürk'ten bir armağan, Yoksa, tutsak olurduk sen inan. Bugün yirmi üç Nisan, Hep neşeyle doluyor insan.
Saip EGÜZ
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GELDİ 23 NİSAN
Dün sabah anneciğim Öperek, dedi: Uyan Bugün senin bayramın, Kalk, bak süslendi her yan. Baktım her taraf süslü, Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden Dedi: 23 Nisan.
Temel bayrammış, inan Kutlu olsun kardeşim Geldi 23 Nisan.
R. Gökalp ARKIN
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23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü, Bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel. Bugün sokaklar güzel... Elimizden tutan her el Daha sağlam Daha mavi gökyüzü; Bayraklar daha yakın. Bakın: geçiyor yarının büyükleri; Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI
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BİZİM BAYRAMIMIZ Bu gelen bizim bayram Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim En şerefli günümüz!
Al bayrağı açalım, Gel gidelim törene. Bin teşekkür, bizlere Bugünleri verene...
Bizim için harcanan Boşa gitmez bu emek, Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek...
İsmail Hakkı SUNAT
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23 NİSAN Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi: Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için Günlerce,haftalarca çalıştı için için.
İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.
Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir. (Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)
Ey gün yüzlü çocuklar! ( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.") Hayatta durak yoktur;daima ileri! Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.
Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız. (Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.) Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız. Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.
Uluğ TURANLIOĞLU
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DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI Kiminin saçı siyah, Kiminin saçı sarı... Ankara'da buluştu, Dünyanın çocukları.
Her Yirmi Üç Nisan'da Tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini, Açıklamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada Ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiç birinin Çocuk Bayramı yoktur.
Dünyanın çocukları Yurdumuza koşuyor, Her Yirmi Üç Nisan'da Cıvıldaşıp coşuyor.
Türkiye konuklarla, Kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı Herkese mutlu olsun!
Altan ÖZYÜREK
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ÇOCUKLARIN DİLEĞİ Çocuklar şarkı söylerken Kanatlanır gökyüzüne Melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken Sarı saçlı, mavi gözlü Bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken Bulut olur, Gökkuşağı olur Deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda Pırıl pırıl saydam kanatlı Kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda Dillerinde, gözlerinde Yüreklerinde yalnızca Bir dilek olur.