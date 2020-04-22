23 Nisan şiirleri kısa 4 kıta ve 2 kıta en güzel alternatif! Ortaokul ilkokul seviyesi 23 Nisan şiirleri

Artık sayılı gün kalan etkinlikler için 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun alternatifler ile değerlendiriliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en önemli etkinliği olan 23 Nisan Şiirleri, bu yıl da ilkokul, ortaokul etkinliklerinde büyük bir coşkuyla okunacak. Her ne kadar 23 Nisan şiirleri evden kamera karşısında okunacak olsa da coşkusunu yitirmeyecek. İşte, bu kapsamda kullanabileceğiniz birbirinden güzel 23 Nisan şiirleri için kısa uzun 2 kıta ve 4 kıtalık alternatifler



2 KITA VE 4 KITA 23 NİSAN ŞİİRLERİ UZUN VE KISA ALTERNATİFLER



Okul öncesi, ortaokul ve ilkokul çeşitli etkinlerinde yer bulacak olan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekler ile araştırılıyor. Ortaokul öğrencileri 23 Nisan şiirleri aracılığıyla 2 kıtalık ve 4 kıtalık, ilkokul öğrencileri ise 1 ve 2 kıtalık 23 Nisan şiirleri konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor.



İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından bilhassa daha fazla araştırılan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekleri ile değerlendirilmek isteniyor.



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü



Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi



Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti



İ. Hakkı SUNAT



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