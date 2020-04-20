23 Nisan şiirleri kısa 2 kıtalık en güzel seçenekler! İlkokul ortaokul 1-2 ve 3-4 kıtalık 23 Nisan şiirleri

İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından bilhassa daha fazla araştırılan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekleri ile değerlendirilmek isteniyor. 1 ve 2 kıtalık en güzel 23 Nisan şiirleri seçenekleri ilkokul öğrencileri tarafından değerlendirilmek istenirken, 3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri ortaokul öğrencileri tarafından tercih edilmek isteniyor. İşte, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı 23 Nisan şiirleri için 1-2 ve 3-4 kıtalık seçenekler



23 NİSAN ŞİİRLERİ KISA VE EN GÜZEL SEÇENEKLER23 Nisan şiirleri arasında pek çok seçenek yer alıyor. En çok tercih edilen 2,3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri, en güzel seçenekleri ile tercih edilmek isteniyor.Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliklerin vazgeçilmezleri arasında yer alan 23 Nisan şiirleri, perşembe günü kutlanacak olan etkinlikler kapsamında pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. 23 Nisan şiirleri 2 kıta ve 4 kıta dışında 3 kıtalık seçenekleri ile de araştırılıyor. İşte, etkinliklerde kullanabileceğiniz 2-4 kıta ve 3 kıtalık 23 Nisan şiirleri seçenekleri



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü



Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi



Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti



İ. Hakkı SUNAT



Devamı için lütfen diğer sayfaya geçiniz...