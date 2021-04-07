23 Nisan şiirleri için seçenekler! İşte en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan şiirleri gündemde yer alıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene 23 Nisan tarihinde yurdun dört bir yanında kutlanıyor. İşte ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan ile ilgili şiirler