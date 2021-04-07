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Haber Giriş: 07 Nisan 2021 - 14:50 | 

23 Nisan şiirleri için seçenekler! İşte en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan şiirleri, bu önemli güne az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl coşku ile kutlanıyor. Okullarda öğretmenler öğrencilerine günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. Bu ödevler arasında da en çok şiirler yer alıyor. İşte en güzel kısa ve uzun 23 Nisan ile ilgili şiirler

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23 Nisan şiirleri gündemde yer alıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene 23 Nisan tarihinde yurdun dört bir yanında kutlanıyor. İşte ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan ile ilgili şiirler

2İŞTE 23 NİSAN ŞİİRLERİ

İŞTE 23 NİSAN ŞİİRLERİ

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.


Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

323 NİSAN

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

423 NİSAN

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü


Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi


Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

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