23 Nisan şiirleri için en güzel seçenekler… 2 kıtalık, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan şiirleri, günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunmak isteyenler tarafından her yıl merak ediliyor. 23 Nisan için geri sayım başladı. Vatandaşlar cuma günü, günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar gerçekleştirecekler, evlerinde çocukları ile beraber etkinlikler yapacaklar. İşte ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirlerbr>





23 NİSAN GÜNÜ



Bayram yapar çocuklar,



23 Nisan günü



Büyük bir sevinç kaplar,



Bütün yurdun üstünü





