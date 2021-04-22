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GeriGündem 23 Nisan şiirleri için en güzel seçenekler… 2 kıtalık, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri
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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 08:20 | 

23 Nisan şiirleri için en güzel seçenekler… 2 kıtalık, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan şiirleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar kutlamalarını evlerinde yapacaklar. İşte 2 ve 3 kıtalık, en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri için seçenekler

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23 Nisan şiirleri, günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunmak isteyenler tarafından her yıl merak ediliyor. 23 Nisan için geri sayım başladı. Vatandaşlar cuma günü, günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar gerçekleştirecekler, evlerinde çocukları ile beraber etkinlikler yapacaklar. İşte ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan ile ilgili en güzel şiirlerbr>


23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü


2

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi


Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

323 NİSAN

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN



23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.


Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

423 NİSAN BİR ARMAĞAN

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

5

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Saip EGÜZ

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