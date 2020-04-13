23 Nisan şiirleri burada! İşte 2 kıtalık, kısa ve uzun 23 Nisan ile ilgili şiirler
23 Nisan şiirleri, bu önemli güne az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl coşku ile kutlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, bayram coşkusunu evlerinde kutlayacaklar. İşte en güzel kısa ve uzun 23 Nisan ile ilgili şiirler
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da heyecanla bekleniliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan’da kutlanıyor. Bu önemli güne bir zaman kala okullarda öğretmenler günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlerine evde devam eden öğrenciler 23 Nisan şiirlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.
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İŞTE 23 NİSAN ŞİİRLERİ
23 NİSAN Sevinçliyiz hepimiz, Taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, Geldi 23 Nisan. Süsleriz biz her yanı, Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı, Yaşa 23 Nisan. HAKKI ERCAN
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23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü, Bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel. Bugün sokaklar güzel... Elimizden tutan her el Daha sağlam Daha mavi gökyüzü; Bayraklar daha yakın. Bakın: geçiyor yarının büyükleri; Şarkılar tutuyor gökleri. Adnan ARDAĞI
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23 NİSAN
Sana armağan etti, Ata bu güzel günü, 23 Nisan bugün, Çocuk Bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş, Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça öğün. R.Gökalp ARKIN
23 NİSAN GÜNÜ Bayram yapar çocuklar, 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar, Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide Duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân Yeni bir Türk devleti Bundan, 23 Nisan Sevindirir milleti İ. Hakkı SUNAT
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23 NİSAN
Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi: Vatanı kurtaracak yine millettir dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için Günlerce,haftalarca çalıştı için için.
İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi. Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.
Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir. (Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)
Ey gün yüzlü çocuklar! ( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.") Hayatta durak yoktur;daima ileri! Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.
Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız. (Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.) Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız. Şen olsun,kutlu olsun bayramınız. Uluğ TURANLIOĞLU