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Haber Giriş: 19 Nisan 2021 - 10:19 |  

23 Nisan şiirleri – 2 ve 3 kıtalık, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri

23 Nisan şiirleri, bu önemli güne az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan’da günün anlam ve önemine uygun şiirler paylaşılıyor. İşte en güzel, kısa 23 Nisan şiirleri

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23 Nisan şiirleri, her yıl bu önemli bayramda gündeme geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile karşılanıyor. Okullarda öğretmenler öğrencilerine günün anlam ve önemine uygun şiirleri ödev olarak veriyorlar. Milli bayramlarımızdan biri olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. İşte 2 ve 3 kıtalık, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü


Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi


Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

223 NİSAN

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN



23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.


Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

323 NİSAN BİR ARMAĞAN

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.



Saip EGÜZ

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