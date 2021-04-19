23 Nisan şiirleri – 2 ve 3 kıtalık, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri
23 Nisan şiirleri, bu önemli güne az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Ülkemizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve TBMM'nin kurulduğu tarih olan 23 Nisan’da günün anlam ve önemine uygun şiirler paylaşılıyor. İşte en güzel, kısa 23 Nisan şiirleri
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23 Nisan şiirleri, her yıl bu önemli bayramda gündeme geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile karşılanıyor. Okullarda öğretmenler öğrencilerine günün anlam ve önemine uygun şiirleri ödev olarak veriyorlar. Milli bayramlarımızdan biri olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. İşte 2 ve 3 kıtalık, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri