23 Nisan mesajları resimli ve yeni seçenekler! En güzel, anlamlı, resimli 23 Nisan sözleri ve mesajları

23 Nisan mesajları ve sözleri, pek çok kişinin odağında yer almaya başladı. Çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi birbirinden güzel etkinliklerle kutlanıyor. Bu özel günün anlamını 23 Nisan mesajları ve sözleri ile vurgulamak isteyen vatandaşlar ise internet üzerinden en güzel resimli 23 Nisan mesajları için araştırmalarına başladı. İşte, bu amaçla kullanabileceğiniz birbirinden güzel ve resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri seçenekleri



RESİMLİ 23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ



TBMM’nin 101'inci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın özelde ülkemiz çocukları, genelde tüm dünya çocukları için kutlu olmasını diliyorum.



101 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum.



Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.



Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.



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