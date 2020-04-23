23 Nisan ile ilgili Atatürk’ün sözleri: İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama sözleri
23 Nisan ile ilgili kutlama sözleri, bu önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocukların armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 23 Nisan’da kutlanıyor. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyor, sevdiklerine mesajlar gönderiyorlar. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler…
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23 Nisan 2020 yılında da büyük bir coşku ile karşılandı. 23 Nisan ile ilgili Atatürk sözleri araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı kutlamalarına vatandaşlar koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden katılıyorlar. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocukların armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler…
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23 NİSAN İLE İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ
“23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. M. K. Atatürk Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
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Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. M. K. Atatürk
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23 NİSAN MESAJLARI
"Çocuklar sizler, Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun." Birinci meclisin ve milli mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yad ederek, tüm çocukların savaştan, çatışmadan ve kavgadan uzak, huzurlu bir hayata geçirmeleri temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.
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Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. #23NisanSadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder... #23nisan "Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız." 23NisanKutluOlsun "Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." Mustafa Kemal Atatürk.