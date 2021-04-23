23 Nisan ile ilgili Atatürk’ün sözleri - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Atatürk’ün mesajları

23 NİSAN İLE İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk



Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

