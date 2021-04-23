23 Nisan ile ilgili Atatürk’ün sözleri - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Atatürk’ün mesajları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 yılında da büyük bir heyecanla bekleniyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocukların armağan ettiği bu önemli günde, Atatürk'ün 23 Nisan sözleri yoğun ilgi görüyor.Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyor, sevdiklerine mesajlar gönderiyorlar. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili sözler…
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23 Nisan ile ilgili Atatürk'ün sözleri ve mesajları gündemde yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yılı kutlamaları koronavirüs önlemleri kapsamında evlerde gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar günün coşkusunu kendi imkanları ve televizyon, internet üzerinden yapılan programlar ile yaşıyorlar. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli günü vurgulayan birçok açıklama yapmıştır. İşte 23 Nisan ile ilgili Atatürk’ün sözleri
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23 NİSAN İLE İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ
“23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk
Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.
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Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. M. K. Atatürk Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.
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Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.
Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.
Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. M. K. Atatürk