23 Nisan 17 Mayıs tarihleri arası tam kapanma olacak mı? İşte gündemdeki formüller
23 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma iddiaları, İçişleri Bakanlığı'nın önceki akşam açıkladığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından daha da çok merak edilmeye başlandı. 23 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma olacak mı sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden bu konu hakkında detaylara odaklanmaya başladı. Peki, 23 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1
23 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma hususunda araştırmalar, ortaya çıkan spekülasyonların ardından merakla araştırılmaya başlandı. Vaka sayılarındaki artış dolayısıyla 23 Nisan tarihinde cuma-cumartesi-pazar gününü kapsayacak şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi iddiaları güçlenirken, 23 Nisan 17 Mayıs arasında tam kapanma olabileceği de iddialardan birisi oldu. Peki, 23 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
İki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısının 26-27 Nisan tarihinde yapılması planlanıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısında iki haftalık kısmi kapanmanın beklenen etkiyi göstermemesi halinde daha sert tedbirler alınabileceğini işaret etmişti.
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23 Nisan'ın resmi tatil olması dolayısıyla cumartesi ve pazar günü de dahil olmak üzere 3 günlük bir kısıtlama uygulanacak.