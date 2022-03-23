23 Mart 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün TV'de ne var?

23 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili detaylar, kanalların resmi adresi üzerinden paylaşıldı. Yayın akışlarına göre, bu akşam sevilen dizilerin yanı sıra fenomen programlar da izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı listesi...