23 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam ilan edildi. En çok rağbet gören şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye sahibini aradı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da kamuoyuna duyuruldu. İşte, 23 Haziran Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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23 Haziran 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 28, 48, 59, 61, 65, 67 ve 47 oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.Sen Seç!Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.