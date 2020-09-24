23 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. 23 Eylül tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları noter huzurunda yapılan canlı yayın ile millipiyangoonline.com'dan ilan edildi. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ulaştığı ikramiye tutarı ile kamuoyuna duyuruldu. Şans oyunu tutkunlarının beklediği çekilişte ikramiye tutarı 63 Milyon TL'yi aşmıştı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde sonuç sorgulamaları da çekişin ardından erişime açıldı. Gözler şimdi şanslı numaralarda. İşte, 23 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 5, 6, 14, 21, 31, 90 ve joker 11 oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranından bilet numaranızı girerek ikramiye sonucunuzu kolayca öğrenebilirsiniz..
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
3
Abone Ol
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.