23 Ekim cuma namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri ile 81 ilde Müslümanlar cuma namazı ibadeti için camilerde saf tutacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerinde, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek camilerde cuma namazını kılacak olanlar yaşadıkları ilin 23 Ekim cuma namazı saatini Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden öğrenecekler. Müslümanların bir araya geldikleri ve haftalık ibadetlerini idrak ettikleri önemli bir gün olan cuma gününde cuma hutbesinin okunmasının ardından cuma namazı kılınacak. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Ekim cuma namazı saat bilgisi.
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Cuma namazı saatleri cuma namazı ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Diyanet Cuma namazı saatlerini 23 Ekim cuma namazı saat takvimi üzerinden duyurdu. Cuma namazı Türkiye'nin 81 ilinde farklı saatlerde gerçekleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisine göre, bu hafta cuma namazı İstanbul'da 12:53'te, Ankara'da 12:38'de, İzmir'de 13:01'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. İşte, il il cuma namazı saatleri.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 23 Ekim 2020 tarihinde namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;
İSTANBUL: 12:53
ANKARA: 12:38
İZMİR: 13:01
BURSA: 12:53
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
,İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.