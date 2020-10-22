23 Ekim BİM aktüel kataloğu ve haftanın ürünleri yayınlandı: BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel kataloğunda bulunan ürünler 23 Ekim itibariyle market raflarındaki yerini aldı. Sınırlı sayıdaki ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyen birçok kişi, günler öncesinde 23 Ekim tarihli BİM aktüel kataloğunu incelemeye başlamıştı. Peki, BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 23 Ekim 2020 BİM aktüel kataloğu…



