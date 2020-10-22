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HaberlerGündem Haberleri23 Ekim BİM aktüel kataloğu ve haftanın ürünleri yayınlandı: BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 19:58 | 

23 Ekim BİM aktüel kataloğu ve haftanın ürünleri yayınlandı: BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftalık olarak indirimler yapan ve avantajlı ürünleri market raflarına taşıyan BİM market teknoloji, gıda, en tekstiline varana kadar bir çok üründe indirim yaptı. 23 Ekim BİM aktüel kataloğu içerisinde bu hafta; Arnica Cyclone Elektrikli, Kiwi Otomatik Kahve, Cam Kahve Cezvesi ve Toprak Güveç Tencere, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerinde birçok indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte, 23 Ekim BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin tamamı...

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1
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BİM aktüel kataloğunda bulunan ürünler 23 Ekim itibariyle market raflarındaki yerini aldı. Sınırlı sayıdaki ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyen birçok kişi, günler öncesinde 23 Ekim tarihli BİM aktüel kataloğunu incelemeye başlamıştı. Peki, BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte 23 Ekim 2020 BİM aktüel kataloğu…

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Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge

• Dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası, aksesuar askısı
• Yüksek performanslı yeni süpürme ucu
• Teleskopik emiş borusu
• Yıkanabilir AFS filtre
• 2,5 litre toz haznesi
• 750 watt
• A sınıfı
• 75 dBa ses seviyesi

3
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Oyuncak Raylı Tren

• 38 parça
• 1 adet lokomotif
• 2 adet yük vagonu
• Pilli (pil dahil değildir)

Kitaplıklı Çalışma Masası

• Metal ayaklar
• 4 katlı kitaplık
• CE sertifikalı suntalam

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