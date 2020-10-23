23 Ekim altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın ve gram altın yükseliyor mu? Altın fiyatlarında yön neresi.. İşte detaylar

Dün Kapalıçarşı'daki altın fiyatları
22 Ekim Perşembe günü altın fiyatları Kapalıçarşı'ya yansıdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 484,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 785,00 lira, Cumhuriyet altını 3.214,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 düşüşle 484,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,60 485,80 484,60 484,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.200,00 3.221,00 3.193,00 3.214,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00 447,00 442,00 446,00
Lira(Tam) Ziynet 3.127,00 3.147,00 3.121,00 3.141,00
Yarım Ziynet 1.564,00 1.574,00 1.560,00 1.570,00
Çeyrek Ziynet 782,00 787,00 780,00 785,00