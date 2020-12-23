23 aralık altın fiyatları canlı: Altın fiyatlarında son değerler, Ons altın, gram altın ve uzmanların piyasa yorumları

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 459 lira seviyesinden başladı. Altınının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 457.09 lira seviyesini, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.42 itibarıyla yüzde 0.24 oranında yükselişle 458.96 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 104 liradan satılıyor. Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 459 lira seviyesinden başladı. Altınının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 457.09 lira seviyesini, en yüksek ise 460.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.42 itibarıyla yüzde 0.24 oranında yükselişle 458.96 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 754 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 104 liradan satılıyor.