22 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Dünya Corona Virüs vaka, iyileşen, ölüm sayısı Covid 19 risk haritası

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 716 kişi hayatını kaybetti.Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 716 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 79 bin 488’e, vaka sayısı da 23 bin 529 artarak 2 milyon 098 bin 389’a yükseldi.Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 415 bin 49 vaka ve 19 bin 732 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 371 bin 229 olarak kayda geçti.