22 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Dünya Corona Virüs vaka, iyileşen, ölüm sayısı Covid 19 risk haritası
22 TemmuzKoronavirüs vaka ve ölüm sayısı, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak güncelliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırına ulaştı. Tabloya göre bugünkü vefat sayısı 19 olarak kaydedildi. Türkiye haricinde dünya çapındaki vaka sayıları ile de pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 22 Temmuz dünya geneli Coronavirüs vaka sayısı 14 milyon 760 bine ulaşırken, can kaybı 611 bin 736'ya, iyileşenlerin sayısı 8 milyon 805 bine yükseldi. ABD'de vaka sayısı 3 milyon 930 bine, can kaybı 143 bin 537'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 814 bini geçti. Rusya'da vaka sayısı 777 bin 486'ya, can kaybı 12 bin 427'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 553 bin 602 oldu. İngiltere'de ise vaka sayısı 295 bin 372'ye ulaşırken, 45 bin 312 kişi öldü. İtalya'da can kaybı 13 artarak 35 bin 58'e, toplam vaka sayısı 244 bin 624'e, iyileşenlerin sayısı 197 bin 162 olarak kaydedildi. İşte, 22 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu ve Covid 19 dünya haritasında son dakika bilgiler...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Bakan Koca, 22 Temmuz tablosunda, vaka sayısındaki azalışa dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 760 bine ulaşırken, can kaybı 611 bin 736'ya, iyileşenlerin sayısı 8 milyon 805 bine yükseldi.
"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 930 bine, can kaybı 143 bin 537'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 814 bini geçti.
Salgından en fazla etkilenen New York, bugün 4'üncü faz normalleşmeye başladı. Son aşama olarak bilinen 4'üncü fazda kentte birçok sektör kısıtlamalarla açılacak.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 102 bine, can kaybı 79 bin 590'a çıktı. Ülkede 1 milyon 371 bin 229 kişi de iyileşti.
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 35 bin 717 artarak 1 milyon 153 bin 824'e ulaştı, 28 bin 99 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 724 bin 702 kişinin iyileştiği bildirildi.
Rusya'da vaka sayısı 777 bin 486'ya, can kaybı 12 bin 427'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 553 bin 602 oldu.
İngiltere'de ise vaka sayısı 295 bin 372'ye ulaşırken, 45 bin 312 kişi öldü.
Türkiye koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, 22 Temmuz vaka ve ölüm sayısıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Temmuz vaka ve ölüm sayısını şu ifadelerle duyurdu;
"Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: covid19.saglik.gov.tr"
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Bakan Koca, 20 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti.
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.
"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, vaka sayısı 219 bin 641, vefat sayısı 5 bin 491 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 398, iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.
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Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayserispor müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Kovid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." uyarısında bulundu.
Kovid-19 salgını yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
Dünyadaki gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yabancıların konut ve arsa alımını etkiledi.
Yabancılara geçen yılın ilk altı ayında 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu senenin aynı döneminde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı.
Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul ve Antalya oldu.
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İran'da vaka sayısı 273 bin 788'e yükseldi, can kaybı 14 bin 188 oldu. Ülkede 237 bin 788 kişi sağlığına kavuştu.İtalya'da can kaybı 3 artarak 35 bin 45'e, toplam vaka sayısı 244 bin 434'e, iyileşenlerin sayısı 196 bin 949'a ulaştı. Bugünkü ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.Fas hükümeti, salgın nedeniyle alınan tedbirleri hafifletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, resmi spor müsabakalarının seyircisiz düzenlenmesine, kültür merkezleri, kütüphaneler ve müzelerin yüzde 50'lik kapasiteyi geçmemek kaydıyla yeniden açılmasına izin verildi.Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da Kovid-19 tespit edildi.Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği Genel Başkanı ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dragan Covic de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 716 kişi hayatını kaybetti.Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 716 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 79 bin 488’e, vaka sayısı da 23 bin 529 artarak 2 milyon 098 bin 389’a yükseldi.Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 415 bin 49 vaka ve 19 bin 732 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 371 bin 229 olarak kayda geçti.
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Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.
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Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye çıktı
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 681 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye yükseldi.Hindistan'da son 24 saatte 40 bin 425 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 118 bin 42'ye çıktı.Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 217 bin 423 kişi iyileşti.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 296 kişi öldü
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 296 artarak 39 bin 184'e ulaştı.Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 311 artışla 344 bin 224'e çıktı.Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 217 bin 423 kişi iyileşti.Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.