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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 10:40,

22 Temmuz altın fiyatları: Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzmanların altın yorumları 2020 (çeyrek, gram fiyatları)

Altın fiyatları hafta ortasında da hareketliliğini sürdürüyor. Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Gram altın fiyatları tarihi rekorunu 405 liranın üzerine taşırken; altının ons fiyatı ise yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesini gördü. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl başladı, altın fiyatları yükselecek mi?

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Altın fiyatlarına ilgi bu hafta da devam ediyor. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 399 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başlamıştı. Gram altın haftanın ilk işlem gününde Türkiye piyasalarının kapanış saati itibarıyla 404 lira seviyesinde hareket ederken; uluslararası piyasalarda tarihi rekorunu tazeledi. Peki, altın fiyatları haftanın üçüncü gününde ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz Canlı ve anlık altın fiyatları ekranı..

Gram altın fiyatları onstaki yükselişle birlikte yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Dün 405 lira seviyesinde seyreden gram altın bugün 410 liraya kadar yükseldi.

ALTIN FİYATLARI DÜN NE KADARDI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 404,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 400,40 400,60 404,50 404,70
Cumhuriyet Ata Lira 2.640,00 2.661,00 2.666,00 2.687,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 365,50 369,50 369,00 373,00
Lira(Tam) Ziynet 2.580,00 2.600,00 2.605,00 2.625,00
Yarım Ziynet 1.290,00 1.300,00 1.303,00 1.313,00
Çeyrek Ziynet 645,00 650,00 651,00 656,00

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Gram altın fiyatları onstaki yükselişle birlikte yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Dün 405 lira seviyesinde seyreden gram altın bugün 410 liraya kadar yükseldi.Gram altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ediyor. Güvenli liman olarak bilinen altına talep her geçen gün artınca fiyatlar da yükselişe geçti. Altının onsu 1866 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki yükseliş ise gram altının da fiyatını yukarı çekti.

Gram altın güne 404 lira seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 403.6 lira, en yüksek ise 409.9 lira seviyesini gördü.

Ons altın ise gün içinde en düşük 1839 dolar, en yüksek 1866 dolar seviyesine ulaştı.

Çeyrek altın ise 674 lira seviyesinden alıcı buluyor.

3ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı şuan 409 lira seviyesinde işlem görüyor

Çeyrek altının satış fiyatı 671 liradan işlem görürken, 664 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.340 liradan işlem görürken, 1.324 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı bugün 2.670 liradan satılırken, 2.648 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 384 lira olurken, 369 liradan geri alınıyor.

4ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP EKRANI
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ALTIN FİYATLARI CANLI VE ANLIK TAKİP EKRANI

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

5Yurt içi piyasalar bu hafta TCMBnin faiz kararını bekliyor
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Yurt içi piyasalar bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Yeni haftada yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri verileri piyasaların odağında olacak.

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Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bu hafta yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Dünya genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 15 milyona yaklaşırken, can kaybı da 600 bini aştı. Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmayı sürdüren ABD'de, son dönemde günlük vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından 20'nin üzerinde eyalette normalleşme kesintiye uğrarken, kısıtlamaların yeniden uygulanma riski de ülke ekonomisinin toparlanma sürecini tehdit ediyor.

7ABD ile Çin arasında tırmanan gerilim yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor
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ABD ile Çin arasında tırmanan gerilim yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor

Jeopolitik tarafta ABD ile Çin arasında tırmanan gerilim de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Geçen hafta ABD yönetimi, Çinli teknoloji firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptıkları telefon görüşmesinde, "güvenli 5G çözümleri" konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.

Geçen hafta ABD'de başta perakende satışlar olmak üzere haziran ayına ait tüm aktivite göstergeleri güçlü gelmeye devam etti. ABD'de haziran ayı perakende satışlar aylık yüzde 7,5 ile beklentiyi aşarken, önceki ay verileri de yukarı revize edildi. Haziran dönemine ilişkin kapasite kullanımı yüzde 68,6 ve sanayi üretimi aylık yüzde 5,4 artışla beklentiden belirgin yüksek gerçekleşti.

Hafta genelinde dalgalı bir seyir izleyen New York borsasında cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,23 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artış gösterdi. Dolar endeksi geçen hafta 95,8 ile 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında bugün 96 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Cuma günü yüzde 0,63'ün üzerini gören ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 0,6170 seviyelerine geriledi.

8Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa tarafında geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda temmuz toplantısında faizleri sabit tutarken, 1 trilyon 350 milyar avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) boyutunda da değişikliğe gitmedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Ekonomik toparlanmayı desteklemek ve orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Analistler, ECB'nin temmuz toplantısında faizlerde ve varlık alım programlarında değişikliğe gitmese de gelecek aylarda para politikasında daha fazla gevşemeye gidebileceğini tahmin ediyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda cuma gününden bu yana devam eden müzakerelerde henüz anlaşma sağlayamazken zirve programı tekrar uzatıldı. Zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere ediliyor.

9Tutumlu 4lü kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor
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"Tutumlu 4'lü" kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor

AB ülkeleri içinde "Tutumlu 4'lü" olarak adlandırılan Hollanda, Danimarka, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor. Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine "koşullu" biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor.Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto etmeyi planlıyor.

Avrupa'da geçen hafta boyunca pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 yükseldi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Geçen hafta 1,1453 ile 4 ayın en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi, bugün yüzde 0,1 düşüşle 1,1425 seviyelerinde hareket ediyor.

Asya borsalarında yeni hafta karışık bir seyirle başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,6 değer kazandı. Japonya'da haziran dış ticaret açığı 268,8 milyar yen ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta genelinde küresel pay piyasalarına paralel karışık bir seyir izledi. BIST 100 endeksi uma gününü yatay bir seyirle 118.786,10 puandan kapatsa da haftalık bazda yüzde 3,46 yükseldi. Cuma gününü 6,86 seviyelerinden tamamlayan dolar/TL ise yeni haftaya yatay bir başlangıç yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hafta sonu yabancı para zorunluk oranlarında değişiklik yaptığını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu hafta, yurt içinde perşembe günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise dünya genelinde cuma günü açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 120.000 direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10.00 Türkiye, mayıs ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, mayıs ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, haziran ayı yurt dışı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı cari işlemler dengesi

10GRAM ALTIN 400 TL ÜZERİNE YERLEŞEBİLİR Mİ
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GRAM ALTIN 400 TL ÜZERİNE YERLEŞEBİLİR Mİ?

Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı

Ons altın geçtiğimiz hafta başlattığı 1800 dolar hareketini yeni haftada korumaya devam ediyor. Veri bazlı gelişmelerin etkisi ile kısa vadeli fiyatlamalar izleyen ons altında hareket daha çok virüsün artan tablosundan kaynaklanıyor. ABD’de bazı eyaletlerde, birkaç sektör gruplarında kapanışlar ve önlemler sürerken, vaka artışları henüz sınırlandırılabilmiş değil. Aşıya yönelik açıklamalar ilerleme kaydettiği yönünde olsa da sürece tam anlamıyla nokta koyabilecek durumda gözükmüyor. Bu nedenle piyasalar için risk devam ettiği kadar kesin şekilde çözüm kabul edilecek çalışmalarda hızla devam ediyor. Bu noktada gelecek hafta 27 Temmuz günü 30 bin kişi üzerinde en kapsamlı yapılacak aşı çalışmaları sonuçları süreç adına oldukça kritik olacak.

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Bu çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak kıymetli metaldeki hareketin seyri de şekillenecek. Şayet güzel bir sonuç ons altında 1800 dolar altında, 1793 dolar – 1779 dolar bandını öne çıkarabilir. Yukarıda ise tedavinin ya da aşının yetersiz kaldığına ilişkin sinyaller negatif yorumlanabilir, fakat bu tarz açıklamalar sıkça geldiği için fiyatlamaların etkisi ilk zamanlara göre daha sınırlı ölçüde gerçekleşebilir. Belki burada vaka sayısındaki artışın daha da hız kazanması riskleri önemli ölçüde tetiklerse ons altında 1818-1822 dolar üzerinde fiyatlamalar oluşabilir.

Anlık 399 TL seviyesinden fiziki alım harici bankadan yapılacak alımların neticesinde, spot piyasada görülen en yüksek gram altın fiyatlamasının üzerinde bir maliyetlenme oluşacaktır ki bu durum biraz bekletebilir. Bu nedenle fiyat artı vergi ile birlikte toplam değerin en yüksek görülen 401,20 TL seviyesinin ne kadar altında kaldığı burada kritik olacaktır ki alımların bu yönde şekillenmesi daha uygun olacaktır. Satım içinse makul bulunan seviyeler realizasyon için uygun olsa da uzun vadede tutmak hala makul görünüyor.

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Gram altını da konuşurken değindiğimiz ons altında, fiyat hareketi belli bir aralıkta gerçekleşirken, kurdaki stabil seyirde yeni rekorların önüne geçiyor. Kurda 6,86 TL çevresindeki seyrin korunması ve olası ons altın düşüşü 395 TL, aksi halde 401,20 TL üzerindeki fiyatlamaları beraberinde getirir. Gram altın bu seviyeye çok uzak değil ve belirleyici faktör ons altın olacak. Kurda sürpriz bir hareket oluşmadıkça gram altında hareket alanı ise 394 – 401 TL aralığının 3-4 TL esnetilecek şekilde olması beklenebilir. Burada yatırımcıların belirleyeceği strateji daha önce de aktardığımız gibi uzun vade için düştükçe kademeli alımların korunması yönünde olacaktır.

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Anlık 399 TL seviyesinden fiziki alım harici bankadan yapılacak alımların neticesinde, spot piyasada görülen en yüksek gram altın fiyatlamasının üzerinde bir maliyetlenme oluşacaktır ki bu durum biraz bekletebilir.

Bu nedenle fiyat artı vergi ile birlikte toplam değerin en yüksek görülen 401,20 TL seviyesinin ne kadar altında kaldığı burada kritik olacaktır ki alımların bu yönde şekillenmesi daha uygun olacaktır. Satım içinse makul bulunan seviyeler realizasyon için uygun olsa da uzun vadede tutmak hala makul görünüyor.

14ONS ALTIN, GRAM ALTINI BESLİYOR
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ONS ALTIN, GRAM ALTINI BESLİYOR

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altın mevcut durumda 401 TL’den işlem görüyor. Gram altının bu yükselişinde dostu ons altın oldu. Diğer katalizör dolar kuru ise 11 Haziran’dan bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görmesi nedeniyle gram altındaki yükselişleri desteklemiyor.

Ons altın için, küresel faizlerin düşük olması, ekonomilerin desteklenmesi ve enflasyon gelişmelerinin arka planlara atılmasının pozitif olduğunu ifade etmiştik. Büyük merkez bankalarının bu politikalarını yıl sonuna kadar sürdürmeleri yüksek olasılık… Çünkü pandemi riskinin masada olması ve ikinci dalga endişelerinin dönem dönem artması bu politikaların devamını sağlayacaktır. Ons altında bazı dönemlerde geri çekilmeler olsa da ana resimde bu düşüşler fırsattır.

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Dolar kuru için ise söylenecek fazla bir şey yok. 11 Haziran’dan bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel risk iştahı ne durumda olursa olsun kur bundan etkilenmiyor.

Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı gelecek. Beklentim faizlerin sabit kalması yönünde. Böyle bir karar ise, önemli bir harekete neden olmayacaktır. Kurda kısa vadeyi kestirmek zor, fakat mevcut konjonktürde orta-uzun vadede yukarı yönde genel yapının sürebileceğini düşünüyorum.

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Gram altın özelinde ise yükseliş ivmesi sürüyor. Ben ana resimde düşüşlerin kademeli fırsat vereceği yönündeki stratejimi sürdürüyorum. 401 TL seviyelerinden kuvvetli bir alım yapmak riskli olabilir, fakat ana resim pozitif olduğu için kademeli işlemlerin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. 395 TL kısa vadede gördüğüm ilk önemli destek noktası…

17ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ
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ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altının ons fiyatı için geçen hafta 1810 dolar seviyesine dikkat çekmiştik ve önemli bir direnç seviyesi olduğundan bahsetmiştik. Nitekim, dünkü işlemlerde bu direnç seviyesinin net olarak çalıştığını gördük. 1810 doları deneyip geri dönen ons altın bu seviyeyi kırınca 1821 dolar seviyesine kadar yükseldi

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Şu anda ise yukarı yönlü hareket eğer daha da güçlenirse ufuktaki en yakın bant hareketi 1825-1875 dolar aralığı olarak görülüyor.

Ancak buraya yerleşmesine giden yolda gelebilecek kar satışları ile geri çekilmelere de hazırlıklı olmak lazım. Bu kapsamda da geri çekilme durumlarında 1791 dolar seviyesine inmesi halinde ve buradan ilave satışların gelmesi halinde aşağıda 1766 dolara kadar olan bir destek seviyesinin olduğunu görüyoruz.

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Ons altının yıl sonuna kadar olan süreçte ana trendinin yukarı yön olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu ivmenin arkasında ana itici güç ise ikinci dalga haberleri ya da piyasadaki tedirginlikten ziyade düşük seviyelerde olan ABD tahvillerinin getirileri.

Küresel altın fonlarına, son 5 yıla kıyasla, çok yüklü miktarlarda para girişleri ve ons altın fiyatının yükselmesindeki ana neden aslında küresel ekonomilerde merkez bankalarının düşük hatta sıfır seviyesinde olan faiz politikaları neticesinde yaratılan düşük getiri ortamı.

Bu ortam devam ettiği müddetçe altın sürekli olarak en çok tercih edilen yatırım araçları arasında olmaya devam edecek gibi görülüyor.

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Gram altın için ise henüz 400 TL seviyeleri dolar/TL paritesindeki yatay sabit seyirden ötürü direnç olarak izlenmeye devam ediyor.

Dolar/TL paritesinin bu trendinin devam etmesi durumunda gram altının 400 TL seviyelerini aşıp 410 TL seviyesine doğru bir ivme yakalaması için altının ons fiyatının yukarıda bahsettiğimiz bant hareketine yerleşebilmesi gerekiyor.

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