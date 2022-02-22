22 Şubat Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

Şubat 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.22 Şubat tarihli Süper Loto sonuçları açıklandı. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi noter huzurunda saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye devrederken 9 kişi de 42.730,25 TL kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
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22 Şubat Süper Loto sonuçları belli oldu. Merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Şans oyunu müdavimleri tarafından heyecanla takip edilen Süper Loto çekilişi, salı, perşembe ve pazar günleri millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.