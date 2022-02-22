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22 Şubat 2022 Salı KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

#Tv Yayın Akışı#Tv Rehberi#Bugün Tv'de Ne Var

Ekran başında sevdiği dizi ve programları izleyerek geçirmek isteyen televizyon severler, bugün tv'de ne var merak ediyorlar. Bugün televizyonda dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra beyaz perdede izlenme rekorları kıran filmler de yer alacak. İşte, 22 Şubat 2022 Salı KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

1/822 Şubat 2022 Salı KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün tvde ne var

Bugün tv'de ilgiyle takip edilen diziler Baba, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey'in yanı sıra, Dedemin Fişi filmi ekranda yer alacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, neler var? 22 Şubat 2022 Salı KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:15 Üç Kız Kardeş

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

22:30 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

4/8 SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi Fiskos

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

23:15 Baba

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

23:30 Yalnız Kurt

6/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:15 Yasak Elma

7/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı

00:10 Anadolu Kartalları (Yerli Sinema)

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panoroma

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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