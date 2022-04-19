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22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi?

#22 Nisan Yarım Gün Mü#22 Nisan Tatil Mi

22 Nisan yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi sorusu pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İnternet üzerinden araştırmalarını yapan pek çok kişi, 22 Nisan yarım gün mü sorusuna alacakları cevaba göre mesailerine yön verecek. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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22 Nisan yarım gün mü sorusu öğleden sonra tatil mi ve yarım gün mü sorularıyla birlikte günün merak edilen hususları arasında yer alıyor. Peki, mevzuata göre 22 Nisan öğleden sonra tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

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