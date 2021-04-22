22 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 22 Nisan piyasalardan altın fiyatları

'Güvenli liman' olarak tanımlanan altının yeni günde ne kadar olduğu, gramının ne kadardan işlem gördüğü ve diğer bilgileri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları gram, çeyrek ve diğer tüm seçenekleri ile anlık olarak takip edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. İşte, 22 Nisan altın fiyatlarında son gelişmeler...