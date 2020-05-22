22 Mayıs sokağa çıkma izni saat kaçta başlayıp bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler?

Corona virüsü önlemleri gereğince uzun bir süredir sokağa çıkma yasağının uygulandığı 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü grup için geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da belirlenen tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni getirildi. Normalleşme takvimi doğrultusunda 0-14 yaş arası, 15-20 yaş arası ve 65 yaş üstü olmak üzere üç grup için ayrı ayrı sokağa çıkma izni tarihleri belirlendi. 0-14 yaş arası ilk grup 20 Mayıs Çarşamba günü 4 saatlik sokağa çıkma iznini 11.00-15.00 arasında gerçekleştirdi. 20 yaş ve altı yani 15 – 20 yaş arası grup ise bugün izin haklarını kullanacaklar. Peki, gençler için sokağa çıkma izni saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta?