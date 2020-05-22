22 Mayıs sokağa çıkma izni saat kaçta başlayıp bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi günler?
Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki kişiler uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta sokağa çıkma fırsatı yakalamıştı. İzninin 2. haftasında sokağa çıkma iznini kullanan ilk grup 14 yaş ve altı oldu. Şimdi sıra 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izninde. İlk olarak 15-20 yaş aralığındakiler sokağa çıkma iznine tabi tutulacak. Peki, 22 Mayıs sokağa çıkma izni saat kaçta? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi günler?
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Corona virüsü önlemleri gereğince uzun bir süredir sokağa çıkma yasağının uygulandığı 20 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü grup için geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da belirlenen tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni getirildi. Normalleşme takvimi doğrultusunda 0-14 yaş arası, 15-20 yaş arası ve 65 yaş üstü olmak üzere üç grup için ayrı ayrı sokağa çıkma izni tarihleri belirlendi. 0-14 yaş arası ilk grup 20 Mayıs Çarşamba günü 4 saatlik sokağa çıkma iznini 11.00-15.00 arasında gerçekleştirdi. 20 yaş ve altı yani 15 – 20 yaş arası grup ise bugün izin haklarını kullanacaklar. Peki, gençler için sokağa çıkma izni saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında verdiği bilgilere göre sokağa çıkma iznini kullanacak olan 15-20 yaş arası 2. grup bugün saat 11:00-15:00 aralığında dışarı çıkabilecek
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
Uzun bir aradan sonra belirlenen saatler dışarıya çıkabilecek olan 65 yaş üstü vatandaşlar, bu hafta sokağa çıkma izinini bayramın ilk günü kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.