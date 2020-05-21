Gündem Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 20:05 , 21 Mayıs 2020 - 20:25

22 Mayıs Cuma (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

Sokağa çıkma yasağı yarın var mı? sorusu, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan yasak kapsamında sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlayıp biteceği saat ve tarihler belirtildi. Buna göre sokağa çıkma yasağından bazı vatandaşlar muaf tutulacak, bazı dükkanlar çalışmaya devam edecek. Corona virüsü önlemleri kapsamında 22 Mayıs Cuma sokağa çıkma yasağının olup olmadığı genelge hususunda açıklandı. Peki, 22 Mayıs Cuma (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...