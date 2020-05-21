22 Mayıs Cuma (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta?
Sokağa çıkma yasağı yarın var mı? sorusu, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan yasak kapsamında sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlayıp biteceği saat ve tarihler belirtildi. Buna göre sokağa çıkma yasağından bazı vatandaşlar muaf tutulacak, bazı dükkanlar çalışmaya devam edecek. Corona virüsü önlemleri kapsamında 22 Mayıs Cuma sokağa çıkma yasağının olup olmadığı genelge hususunda açıklandı. Peki, 22 Mayıs Cuma (yarın) sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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81 ilde yaşayan tüm vatandaşları ilgilendiren 4 günlük sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda uygulanacak. 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Türkiye'deki tüm illerde geçerli olacak. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 22 Mayıs 26 Mayıs arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi. İşte, yarın sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılar.
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22 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.
Genelgeye göre, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tüm illerde uygulanacak.
Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:
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"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.
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Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. 24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."
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SEYAHAT BELGESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA GEÇERLİ OLACAK
Genelgede, seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacağı belirtilerek, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacağı bildirildi.
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Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacağı aktarılan genelgede, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listelerinin belirleneceği ifade edildi.