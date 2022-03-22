22 Mart 2022 Salı KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

Bugün tv'de sevilen diziler ve programların yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor. Bugün televizyonda Üç Kız Kardeş, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı dizilerinin yanı sıra yerli filmlerden Olanlar Oldu da ekranlarda olacak. İşte, 21 Mart tv yayın akışı televizyon severler tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalara kanalların yayın akışı listesinde yer veriliyor. 22 Mart 2022 Salı KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:30 Yargı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı 2
18:30 Star Haber
20:00 Olanlar Oldu
22:30 Olanlar Oldu
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Üç Kuruş
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
00:20 Adı Sevgi
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:30 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:55 Seneye Bu Zamanlar
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Evlilik Hakkında Her Şey
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
18: 00 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
00:00 Yasak Elma
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra