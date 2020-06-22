22 Haziran koronavirüs vaka sayısı tablosu: Türkiye ve dünyada corona virüs vaka ve ölüm sayısı son durum

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1068 artarak 215 bin 14’e, ölü sayısı 20 artarak 3 bin 617’ye çıktı.



Toplam test sayısı 17 milyonu geçti



Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 291 bin test yapıldı, bugüne kadar yapılan test sayısı 17 milyon 200 bini geçti ve 312 bin kişi gözetim altında tutuldu.



Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.