22 Haziran Corona Virüs (koronavirüs) günlük tablo: Türkiye ve dünyada korona virüs iyileşen, vaka ve ölüm sayısı haritası
22 Haziran corona virüs günlük tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen hasta, vaka ve ölüm sayısına dair detaylı bilgileri paylaşarak, İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakanın yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Tabloya göre, vefat sayısı 24 olarak kaydedilirken 1. 293 kişi iyileşti. Öte yandan ülkelerden gelen son güncellemeler ile birlikte Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Covid 19 vaka sayısı dünya genelinde 9 milyona yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 468 bini geçti. Corona Virüsü yenerek tedavi olanların sayısı ise 4 milyon 440 bini aştı. İşte Corona Virüs 22 Haziran Türkiye ve dünyada tablosu vaka ve ölüm sayısı son tablosu ve Koronavirüs haritasında son 24 saat verileri...
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ABD'de vaka sayısı 2 milyon 346 bine, can kaybı 122 bin 135'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 975 bini geçti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapacağı seçim mitingini organize eden 6 kampanya yetkilisinde Kovid-19 tespit edildi.
Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 73 bine ulaşırken, can kaybı 50 bin 182'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 543 bin 186 olarak açıklandı.
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 584 bin 680'e, can kaybı 8 bin 111'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 339 bin 711 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, 22 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 41 bin 413 olurken, bin 212 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaynı 4 bin 974’e yükseldi. Son 24 saatte bin 293 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız.
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FAHRETTİN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: “İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla.” 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220’dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.
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21 HAZİRAN TÜRKİYE SON DURUM TABLOSU
Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız.
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 592 bin 280’e, ölü sayısı 8 bin 206’ya çıktı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 600 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 592 bin 280’e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 95 artarak 8 bin 206’ya, iyileşen sayısı 4 bin 705 artarak 344 bin 416’ya yükseldi.
Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,3 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 32,5’inde semptom görülmedi.
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Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1068 artarak 215 bin 14’e, ölü sayısı 20 artarak 3 bin 617’ye çıktı.
Toplam test sayısı 17 milyonu geçti
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 291 bin test yapıldı, bugüne kadar yapılan test sayısı 17 milyon 200 bini geçti ve 312 bin kişi gözetim altında tutuldu.
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.
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İspanya'da toplam vaka sayısı 293 bin 352'ye çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 28 bin 323 olarak güncellendi. Sağlık Bakanlığı ise salgından son bir haftada 29 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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İtalya'da ise can kaybı 34 bin 634'e, toplam vaka sayısı 238 bin 449'a, iyileşenlerin sayısı 182 bin 893'e ulaştı.
Fransa'da can kaybı 29 bin 640'a yükselirken, vaka sayısı 160 bin 377, iyileşen sayısı da 74 bin 312 olarak açıklandı.
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Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.
Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.
Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 944 artarak 426 bin 671'e ulaşırken, 13 bin 695 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 237 bin 50 kişinin iyileştiği bildirildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 42 bin 632'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 304 bin 331'e yükseldi.
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THY 3 ay aradan sonra Saraybosna seferlerine başladı
Salgın nedeniyle ara verilen Türk Hava Yollarının (THY) Saraybosna-İstanbul uçak seferleri, 3 aylık aranın ardından yeniden başladı.
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Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesindeki Tıbbi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS) tarafından yürütülen Kovid-19 aşı adayının klinik deneylerinde ikinci aşamaya geçildiği bildirildi.
Irak futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Radi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Singapur'da Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamında Müslümanlar, 26 Haziran'dan itibaren camilerde sınırlı sayıda kişi ile ibadet edebilecek.
Fas hükümeti, salgın nedeniyle durdurulan iç hat uçuşları, şehirlerarası ulaşım ve ticari faaliyetlere perşembe gününden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.