22 Eylül Koronavirüs tablosu: Günlük Coronavirus (korona virüs) illere göre ölüm ve vaka sayısı bilgileri - Covid-19 risk ve yoğunluk haritası

Koronavirüs son durum tablosunda göre, vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Koca, 22 Eylül tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 114 bin 311 olurken, bin 692 yeni tanı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi yaşamını yitirdi. Bugün bin 261 kişi ise iyileşti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı. İşte, 22 Eylül koronavirüs tablosunda son vaka sayıları.