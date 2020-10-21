22 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu
A101 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete bu hafta da teknolojiden mutfak ürünlerine, spor malzemelerinden oyuncağa kadar çok çeşitli ürünler gelecek. A101 aktüel kataloğu içerisinde 5 raflı kitaplık 99,95 TL, çamaşır kurutmalık 75 TL, çelik su ısıtıcı 75 TL, çay makinesi 199,95 TL, yüz temizleme ve masaj aleti 34,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte kataloğun tamamı
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A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta markete perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyenler erken saatlerde şubelere giderek alışveriş yapıyorlar. 22 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde HF130 kulaklık 29,95 TL, spor kulaklık 39,95 TL, akıllı bileklik 49,95 TL, usb kablo 12,95 TL, akıllı bileklik 49,95 TL, çelik su ısıtıcı 75 TL, saç kurutma makinesi 69,95 TL fiyatı ile bulunuyor.