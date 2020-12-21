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HaberlerEkonomi Haberleri22 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM market aktüel ürünleri
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 09:46 | 

22 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM market aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri markete geliyor. Fırsat ürünleri arasında çok çeşitli ürünler bulunuyor. 22 Aralık BİM aktüel kataloğu içerisinde çikolatalı mozaik pasta 6,95 TL, 1 L. salep 7,50 TL, fındık kreması 21,90 TL, portakal parçacıklı bademli bitter Belçika çikolatası 5,95 TL, organik süt 17,90 TL, çilekli cheescake dolgulu çikolata 16,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

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BİM 22 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete gelen fırsat ürünleri her hafta yenileniyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. BİM aktüel kataloğu içerisinde bulaşık makinesi tableti 24,90 TL, kuru incir 14,90 TL, organik süt 17,90 TL, çilekli cheescake dolgulu çikolata 16,90 TL, sütlü-bitter kuvertür çikolata 7,95 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM market aktüel ürünleri

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