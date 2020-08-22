Gündem Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 20:21 | 22 Ağustos 2020 - 20:21

22 Ağustos Koronavirüs (coronavirüs) Türkiye tablosu: Corona virüs vaka ve ölüm sayısı - İl il koronavirüs günlük vaka verileri

22 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu, günlük vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı verileri ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Türkiye coronavirüs vaka tablosunu Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla duyuruyor. Son yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 801 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Son dakika açıklamalarda bulunan Koca, tanı konan hasta sayısının uzun süredir iyileşenlerden fazla olduğunu bildirdi. Coronavirüs salgınının kritik noktalarından olan ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 719 bini geçerken, iyileşen sayısı 3 milyon 65 bine ulaştı. Hindistan'da ise vaka sayısı 2 milyon 903 bini geçti. Diğer yandan, 22 Ağustos Türkiye tablosu beklenirken, il il günlük koronavirüs vaka sayıları da Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve tüm illerimizde Türkiye koronavirüs vaka-ölüm sayıları ve dünyadan son dakika gelişmeler.