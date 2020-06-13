21 yaşındaki TikTok fenomeni Cemre Solmaz aylık ne kadar kazanıyor?

Linçlere karşı tutumun nedir?



Ben sadece olduğum platform adına linç yiyen kızım. Ama şöyle bir şey var ilk başladığım zamanlarda her şey güllük gülistanlık. İşler ciddiye binmeye başladığında eleştiriler ağırlaşmaya başladı. Onlar sanıyor ki bana sert geldiklerinde ben en ufak eleştiriye bile ağlayan küçük kız olarak kalacağım karşılarında. Ama yaptıkları eleştiriler benim kendimi daha fazla toplamamı sağlıyor. Eskiden en ufak yoruma bile iki saat ağlardım ama şu an durum öyle değil. Ne kadar büyürseniz o kadar taşlanıyorsunuz. İster istemez gelen taşlara önlem alıyorsunuz.