21 yaşındaki Daren Gerede ile aşk yaşan Bilge Öztürk'ten genç kızlara taş çıkaran paylaşım
Bir süredir Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, Instagram paylaşımı ile genç kızlara taş çıkardı.
Bermuda'ya giden çiftten Bilge Öztürk, bikinili fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Öztürk'ün fit vücudu dikkat çekti.
SEÇKİN PİRİLER
41 yaşındaki Seçkin Piriler, fotoğrafını şu notla paylaştı: "Story'de kalmasın' dediler... Yorumlarda ben de 'paylaşıvereyim' dedim."
YEŞİM CEREN BOZOĞLU
En son 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu tatil sezonunu erken açan isimlerden. Diziden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla soluğu Antalya'da alan 46 yaşındaki Bozoğlu cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Mide küçültme ameliyatı ve sporla istediği görünüme kavuşan ünlü oyuncu 110 kilodan 52 kiloya kadar düştü.
ŞEVVAL SAM
Son olarak Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakterine hayat veren Şevval Sam geçtiğimiz yaz diziden arkadaşlarıyla tatile çıktı. Kız kıza eğlenen ekip tatilden renkli kareleri paylaştı. 48 yaşındaki güzel oyuncu fit haliyle gençlere taş çıkardı. Sam bu fotoğrafını, 'Bir bikinili fotoğrafım, benim de olmasın mı...? Yaz 2021 yaş 48!' mesajıyla paylaştı.
CANSU DERE
Cansu Dere, renkli bikinisiyle çektirdiği fotoğrafı güneş emoji’siyle Instagram sayfasında paylaştı.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Dere’nin fotoğrafına kısa süre içinde 290 bini aşkın beğeni geldi. Takipçileri fotoğrafın altına “Çok güzelsin”, “Yılların eskitemediği güzellik” şeklinde yorumlar yazdı.
Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Dere’nin fotoğrafına kısa süre içinde 290 bini aşkın beğeni geldi. Takipçileri fotoğrafın altına “Çok güzelsin”, “Yılların eskitemediği güzellik” şeklinde yorumlar yazdı.
DOĞA RUTKAY
Yaz boyunca bol bol denize giren ve güneşlenen 42 yaşındaki Doğa Rutkay sosyal medya hesabından paylaştığı kareye 'Nihayet tuzlu bir rüzgar tatlı tatlı çarpar yüzüme...' notunu düştü. İki çocuk annesi Rutkay'ın düzgün fiziği dikkat çekti.