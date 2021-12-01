21 yaşındaki Daren Gerede ile aşk yaşan Bilge Öztürk'ten genç kızlara taş çıkaran paylaşım

ŞEVVAL SAM

Son olarak Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakterine hayat veren Şevval Sam geçtiğimiz yaz diziden arkadaşlarıyla tatile çıktı. Kız kıza eğlenen ekip tatilden renkli kareleri paylaştı. 48 yaşındaki güzel oyuncu fit haliyle gençlere taş çıkardı. Sam bu fotoğrafını, 'Bir bikinili fotoğrafım, benim de olmasın mı...? Yaz 2021 yaş 48!' mesajıyla paylaştı.