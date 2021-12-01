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GeriMagazin 21 yaşındaki Daren Gerede ile aşk yaşan Bilge Öztürk'ten genç kızlara taş çıkaran paylaşım
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Magazin
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 13:19 | 

21 yaşındaki Daren Gerede ile aşk yaşan Bilge Öztürk'ten genç kızlara taş çıkaran paylaşım

Bir süredir Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, Instagram paylaşımı ile genç kızlara taş çıkardı.

Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
1
43 yaşındaki Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı.
2
Aralarındaki yaş farkı uzun süre konuşulan ikili geçtiğimiz ay yurtdışı tatiline çıktı.
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Bermuda'ya giden çiftten Bilge Öztürk, bikinili fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Öztürk'ün fit vücudu dikkat çekti.
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Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlü isimleri de fit halleriyle genç kızlara taş çıkardı. İddialı pozlarıyla konuşulan ünlü isimleri sizler için derledik…

İşte 40 yaş ünlü isimlerin tatil paylaşımları …
5SEÇKİN PİRİLER

SEÇKİN PİRİLER

41 yaşındaki Seçkin Piriler, fotoğrafını şu notla paylaştı: "Story'de kalmasın' dediler... Yorumlarda ben de 'paylaşıvereyim' dedim."
6EDA TAŞPINAR

EDA TAŞPINAR

Tatil denilince ilk akla gelen isimlerin başında geliyor Eda Taşpınar... Yılın 12 ayı da bronz teniyle dolaşan sosyetik güzel, fiziğine de dikkat ediyor. Her dönem fit olan 41 yaşındaki Taşpınar, paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
7YEŞİM CEREN BOZOĞLU

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

En son 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan Yeşim Ceren Bozoğlu tatil sezonunu erken açan isimlerden. Diziden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla soluğu Antalya'da alan 46 yaşındaki Bozoğlu cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Mide küçültme ameliyatı ve sporla istediği görünüme kavuşan ünlü oyuncu 110 kilodan 52 kiloya kadar düştü.
8GÜZİDE DURAN

GÜZİDE DURAN

Güzide Duran da bikinili pozuyla dikkat çekti. 40 yaşındaki model, fit vücuduyla hayranları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.
9ŞEVVAL SAM

ŞEVVAL SAM

Son olarak Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakterine hayat veren Şevval Sam geçtiğimiz yaz diziden arkadaşlarıyla tatile çıktı. Kız kıza eğlenen ekip tatilden renkli kareleri paylaştı. 48 yaşındaki güzel oyuncu fit haliyle gençlere taş çıkardı. Sam bu fotoğrafını, 'Bir bikinili fotoğrafım, benim de olmasın mı...? Yaz 2021 yaş 48!' mesajıyla paylaştı.
10CANSU DERE

CANSU DERE

Cansu Dere, renkli bikinisiyle çektirdiği fotoğrafı güneş emoji’siyle Instagram sayfasında paylaştı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Dere’nin fotoğrafına kısa süre içinde 290 bini aşkın beğeni geldi. Takipçileri fotoğrafın altına “Çok güzelsin”, “Yılların eskitemediği güzellik” şeklinde yorumlar yazdı.
11DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

Yaz boyunca bol bol denize giren ve güneşlenen 42 yaşındaki Doğa Rutkay sosyal medya hesabından paylaştığı kareye 'Nihayet tuzlu bir rüzgar tatlı tatlı çarpar yüzüme...' notunu düştü. İki çocuk annesi Rutkay'ın düzgün fiziği dikkat çekti.
12MİNE TUGAY

MİNE TUGAY

42 yaşındaki Mine Tugay, bikinili karesini Instagram'da paylaştı. Kumsalda poz veren oyuncu, o karenin altına “Sonunda” yazarak, deniz ve balık emojisi koydu. Oyuncunun bu pozuna binlerde beğeni yağdı.
13ZEYNEP TOKUŞ

ZEYNEP TOKUŞ

Uzun süre önce ekranları bırakan oyuncu Zeynep Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor. 44 yaşındaki ünlü isim yaptığı zor hareketlerle dikkat çekiyor. Fit görüntüsüyle adından sıkça söz ettiren Tokuş en son Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği filmde rol aldı.
Onur Karademir
Onur Karademir
okarademir@hurriyet.com.tr
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