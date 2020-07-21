21 Temmuz Türkiye Koronavirüs vaka ve ölüm sayısı..Dünya geneli Corona Virüs risk haritası ve Covid 19 son durumu
Koronavirüs 21 Temmuz vaka ve ölüm sayısı, Türkiye haricinde dünya çapındaki vaka sayıları ile de pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 21 Temmuz Salı günü dünya geneli Coronavirüs vaka sayısı 15 milyona civarına ulaşırken, ölüm sayısı 614 bin 470, iyileşen sayısı ise 8 milyon 955 bin olarak verilere yansıdı. Diğer taraftan dünya genelinde Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının en çok arttığı ülke ise Meksika oldu. Meksika'da açıklanan son Coronavirüs verilerine göre güncel ölüm sayısı 301 kişi artarak 39 bin 485'e ulaştı. Yine güncel verilere göre Coronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ilk 5 ülke 143 bin 919 kişi ile ABD, 80 bin ile Brezilya, 45 bin ile İngiltere, 39 bin 485 ile Meksika ve 35 bin 58 kişi ile İtalya oldu. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanan 21 Temmuz ve önceki günlere ait Koronavirüs ölüm ve vaka sayıları
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 14 milyon 910 bine ulaşırken, can kaybı 614 bin 470'e, iyileşenlerin sayısı 8 milyon 955 bine yükseldi. Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 121 bine, can kaybı 80 bine çıktı. Ülkede 1 milyon 410 bin kişi de iyileşti. Can kayıpları Meksika'da 39 bin 485, İtalya'da 35 bin 58, İspanya'da 28 bin 422, Hindistan'da ise 28 bin 329 olarak açıklandı. Tüm dünyada bunlar olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Temmuz 2020 koronavirüs güncel tablosu hakkında bilgiler verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının da hazır bulunduğu salonda Corona virüsü (koronavirüs) için günlük gelişmeleri değerlendirdi. İşte, 21 Temmuz 2020 güncel koronavirüs tablosu, vaka ve ölüm sayısı...
ABD'de vaka sayısı 3 milyon 963 bin 495'e, can kaybı 143 bin 891'a ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 851 bini geçti.
Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor. New York'ta 434 bin 871 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 584'ü hayatını kaybetti.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 950'ye ulaştığı belirtildi. Açıklamada, ülkede 2 bin 466 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 97 bin 159'a çıktığı ifade edildi. Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 64 bin 950 olduğu bilgisini paylaştı.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 229 kişinin yaşamını yitirmesiyle günlük en yüksek ölü sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında bir günde 229 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 625 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 634'e, vaka sayısının da 278 bin 828'e çıktığını aktardı. Hastalardan 3 bin 589'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 242 bin 351 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 201 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.
Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 5 artarak 9 bin 805'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 201 artarak 64 bin 94'e yükseldiği belirtildi.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 842 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 783 bin 328’e ulaştı. Ülkede son bir günde ölü sayısı 153 artarak 12 bin 580’e, iyileşen sayısı 8 bin 782 artarak 562 bin 384’e çıktı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış yüzde 0,8 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 24,2’sinde semptoma rastlanmadı.
Bakan Koca, 20 Temmuz Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti.
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.
"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, vaka sayısı 219 bin 641, vefat sayısı 5 bin 491 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 398, iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.
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Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayserispor müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Kovid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." uyarısında bulundu.
Kovid-19 salgını yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
Dünyadaki gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yabancıların konut ve arsa alımını etkiledi.
Yabancılara geçen yılın ilk altı ayında 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu senenin aynı döneminde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı.
Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul ve Antalya oldu.
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İran'da vaka sayısı 273 bin 788'e yükseldi, can kaybı 14 bin 188 oldu. Ülkede 237 bin 788 kişi sağlığına kavuştu.İtalya'da can kaybı 3 artarak 35 bin 45'e, toplam vaka sayısı 244 bin 434'e, iyileşenlerin sayısı 196 bin 949'a ulaştı. Bugünkü ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.Fas hükümeti, salgın nedeniyle alınan tedbirleri hafifletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, resmi spor müsabakalarının seyircisiz düzenlenmesine, kültür merkezleri, kütüphaneler ve müzelerin yüzde 50'lik kapasiteyi geçmemek kaydıyla yeniden açılmasına izin verildi.Nijerya'da, Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama'da Kovid-19 tespit edildi.Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği Genel Başkanı ve Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dragan Covic de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 716, Hindistan'da 681, Meksika'da 296 kişi öldü.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 716 kişi hayatını kaybetti.Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 716 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 79 bin 488’e, vaka sayısı da 23 bin 529 artarak 2 milyon 098 bin 389’a yükseldi.Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 415 bin 49 vaka ve 19 bin 732 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 371 bin 229 olarak kayda geçti.
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Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.Salgını küçümseyen tavırlarıyla tanınan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.
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Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye çıktı
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 681 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 497'ye yükseldi.Hindistan'da son 24 saatte 40 bin 425 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 118 bin 42'ye çıktı.Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 217 bin 423 kişi iyileşti.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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Kovid-19'dan son 24 saatte Meksika'da 296 kişi öldü
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 296 artarak 39 bin 184'e ulaştı.Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 311 artışla 344 bin 224'e çıktı.Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 217 bin 423 kişi iyileşti.Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.